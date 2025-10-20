Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Thực hiện những bài tập này, cột sống giảm đau rõ rệt
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Thực hiện những bài tập này, cột sống giảm đau rõ rệt

TT Phát triển Nội dung số
20/10/2025 05:30 GMT+7

Đau cột sống đang trở thành bệnh lý thời hiện đại, không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngày càng phổ biến ở người trẻ, dân văn phòng, tài xế, học sinh, sinh viên.

Ngồi bắt chéo chân, ngồi nhiều, ít vận động, cúi gập người sai tư thế... đó là những “kẻ thù thầm lặng” đang bào mòn cột sống của bạn mỗi ngày. Đau cột sống không chỉ làm giảm năng suất làm việc mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Cùng bác sĩ Đinh Văn Thành tìm hiểu những bài tập đơn giản giúp cột sống khỏe hơn, dẻo dai hơn, chỉ với vài phút mỗi ngày.

Đau cột sống đang trở thành bệnh lý thời hiện đại, không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngày càng phổ biến ở người trẻ, dân văn phòng, tài xế, học sinh, sinh viên.

Bác sĩ ơi: Thực hiện những bài tập này, cột sống sẽ giảm đau rõ rệt

Nhiều người chủ quan với những triệu chứng ban đầu như đau mỏi cổ - vai - gáy, tê bì cánh tay, đau thắt lưng hoặc tê lan xuống chân. Tuy nhiên, đó có thể là dấu hiệu sớm của thoái hóa, thoát vị đĩa đệm hoặc chèn ép dây thần kinh.

Nguyên nhân đến từ thói quen ngồi lâu sai tư thế, cúi nhìn điện thoại liên tục, ít vận động, ngủ sai tư thế hoặc mang vác nặng đột ngột. Lâu dần, những thói quen này khiến cột sống bị quá tải, dẫn đến đau mạn tính, biến dạng, thậm chí ảnh hưởng khả năng vận động.

Bác sĩ ơi những bài tập giúp cột sống giảm đau hiệu quả chỉ với vài phút mỗi ngày - Ảnh 1.

Thói quen ngồi lâu sai tư thế, cúi nhìn điện thoại liên tục, ít vận động, ngủ sai tư thế hoặc mang vác nặng đột ngột là một trong những nguyên nhân gây đau cột sống

ẢNH: VŨ ĐOAN

Phương pháp giảm đau cột sống

Trong chuyên mục “Bác sĩ ơi!” BS.CKII Đinh Văn Thành – Phòng khám Đa khoa Y học cổ truyền Tâm An (TP.HCM) sẽ chia sẻ về:

  • Những tư thế ngồi sai lầm gây hại cột sống
  • Các bài tập đơn giản giúp giảm đau, khỏe lưng, tốt cho dân văn phòng
  • Và những dấu hiệu cảnh báo đau lưng do bệnh lý nguy hiểm.

Chỉ cần vài phút mỗi ngày để tập luyện đúng cách, bạn hoàn toàn có thể “giải cứu” cổ vai gáy và lấy lại sự dẻo dai cho cột sống cổ.

