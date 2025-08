Tổ tiên khoai tây là cà chua dại 9 triệu năm tuổi?

Dù khoai tây là nông sản quan trọng, nguồn gốc của nó lâu nay vẫn là điều bí ẩn ảnh: reuters

Với vai trò là thực phẩm, khoai tây có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, từ nướng, luộc, nghiền, dằm, xắt nhỏ, quay, nấu dạng lát mỏng, chiên và những kiểu khác. Vì thế, khoai tây nằm trong nhóm cây lương thực quan trọng bậc nhất thế giới, với sản lượng hàng năm vượt mốc 350 triệu tấn, theo Đài CBS News hôm 31.7.

Khoai tây cần ít đất canh tác hơn so với lúa mì hay lúa gạo, và năng lực thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau đã giúp khoai tây trở thành loài cây trồng đóng vai trò then chốt trong an ninh lương thực toàn cầu.

Thế nhưng, bất chấp tầm quan trọng đến thế của khoai tây, giới khoa học lâu nay vẫn chưa thể xác định khoai tây bắt nguồn từ đâu. Ai nấy đều ăn khoai tây, nhưng ít ai biết cội nguồn của nó.

Trong một diễn biến mới, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc trên. Theo báo cáo đăng trên chuyên san Cell, khoai tây có thể bắt nguồn từ 9 triệu năm trước thông qua sự kết hợp vật liệu di chuyền từ Etuberosum, một nhóm các loài cây như khoai tây ở Nam Mỹ, và cây cà chua dại.

Sự lai tạo này đã dẫn đến đặc điểm vô cùng đặc trưng của khoai tây: đó là củ, cấu trúc trong lòng đất tồn trữ chất dinh dưỡng, có thể ăn được.

"Khoai tây là hậu duệ của cà chua và Etuberosum", theo tác giả báo cáo Zhiyang Zhang, nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc.

Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ của ông Zhang đã phân tích 450 bộ gien của khoai tây và 56 bộ gien của cà chua dại trước khi rút ra kết luận trên.