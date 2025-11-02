4 kiểu ăn tối cần tránh vì khiến bụng dễ phình to vào buổi sáng

Tình trạng đầy hơi buổi sáng có thể liên quan đến tốc độ tiêu hóa chậm vào ban đêm, sự tích tụ khí trong ruột và thay đổi hoạt động của hệ vi sinh đường ruột khi ngủ, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn tối muộn dễ gây đầy hơi, khiến bụng phình hơn vào buổi sáng ẢNH: AI

Bụng phình to vào buổi sáng có thể không phải do tích mỡ mà vì một số thói quen ăn uống sau vào tối hôm trước.

Ăn quá muộn, sát giờ ngủ

Ăn trong vòng 2 tiếng trước khi ngủ làm giảm tốc độ tiêu hóa của dạ dày, tăng nguy cơ trào ngược a xít và dễ gây đầy bụng vào sáng hôm sau. Khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ tiêu hóa cũng hoạt động chậm lại. Nếu thức ăn vẫn còn trong dạ dày khi nằm xuống, quá trình tiêu hóa bị gián đoạn, khí dễ tích tụ hơn trong ruột.

Đặc biệt, người có thói quen ăn tối sau 21 giờ có lượng khí hydro trong hơi thở cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy vi khuẩn ruột đang lên men thức ăn chưa tiêu hóa. Do đó, nên ăn tối ít nhất 3 tiếng trước khi ngủ. Nếu cảm thấy đói thì có thể chọn bữa nhẹ như sữa chua không đường hoặc trái cây mềm.

Ăn quá nhanh, không nhai kỹ

Khi ăn nhanh, không khí đi vào miệng cùng lúc thức ăn, sau đó được nuốt xuống thực quản và đi vào dạ dày. Tình trạng nuốt khí vào bụng này dễ gây đầy hơi và ợ hơi. Ngoài ra, việc nhai không kỹ làm dạ dày phải tiết nhiều a xít hơn để phân giải thực phẩm, khiến quá trình tiêu hóa kéo dài sang cả ban đêm.

Một khảo sát trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện những người ăn nhanh có tỷ lệ đầy hơi cao hơn 40% so với những người ăn chậm. Cơ thể cần ít nhất 20 phút để não nhận tín hiệu no. Do đó, hãy ăn chậm, nhai kỹ, đặt muỗng xuống giữa các lần múc để giúp dạ dày hoạt động ổn định hơn.

Ăn nhiều món dầu mỡ

Các món chiên, nướng nhiều dầu mỡ khiến dạ dày phải tiết nhiều enzyme lipase để phân giải chất béo. Trong khi đó, chất béo lại làm tốc độ tiêu hóa chậm hơn hơn 50% so với tinh bột, khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và sinh khí trong ruột.

Thức ăn bị giữ lâu hơn trong dạ dày sẽ gây cảm giác nặng bụng, đầy hơi sáng hôm sau. Thay vì ăn đồ chiên, mọi người nên chọn các món hấp, luộc hoặc xào ít dầu, ưu tiên cá, đậu phụ và rau xanh để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Ăn tối với rau dễ sinh khí

Một số thực phẩm lành mạnh nhưng lại dễ sinh khí trong ruột nếu ăn vào buổi tối. Những món này có thể kể đến là bông cải xanh, bắp cải, đậu nành, hành tây, tỏi hay ngũ cốc nguyên hạt.

Nếu thích ăn rau vào bữa tối, các chuyên gia khuyến nghị hãy ưu tiên thực vật dễ tiêu như bí đỏ, cà rốt hoặc rau chân vịt nấu chín kỹ. Nguyên nhân là vì các loại thực vật này ít chất xơ không hòa tan, loại chất xơ dễ gây sinh khí nhất, theo Eating Well.