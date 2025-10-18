Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 món ăn sáng nên hạn chế nếu không muốn tích mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/10/2025 00:08 GMT+7

Nếu muốn ngăn tích tụ mỡ bụng thì lựa chọn món ăn sáng không nên chỉ nhắm đến cảm giác no. Thay vào đó, mọi người cần chú ý đến chỉ số đường huyết, hạn chế chất béo xấu và thực phẩm chế biến.

Dưới đây là những món ăn sáng nên hạn chế hoặc ăn ở mức vừa phải, giữ cân bằng calo để không tích tụ mỡ bụng.

Bánh mì trắng với thịt chế biến

Bánh mì trắng là loại tinh bột đã qua tinh chế, ít chất xơ, dễ tiêu hóa nhanh, làm đường huyết và insulin tăng đột ngột. Trong khi đó, các loại thịt chế biến như chả lụa, pate, xúc xích, chà bông lại giàu chất béo bão hòa, muối và các hợp chất chế biến. Sự kết hợp giữa 2 loại thực phẩm này sẽ gây thặng dư calo, đặc biệt là người ít vận động, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 món ăn sáng nên hạn chế nếu không muốn tích mỡ bụng - Ảnh 1.

Bánh mì trắng và cà phê sữa đều là những món ăn sáng giàu calo, dễ gây tích tụ mỡ bụng

ẢNH: AI

Ngoài ra, thịt chế biến cũng chứa các thành phần làm tăng viêm nhiễm và căng thẳng ô xy hóa, góp phần làm giảm khả năng đốt mỡ hiệu quả. Thay vào đó, chúng ta có thể thay bằng bánh mì nguyên cám ăn với thịt luộc, ức gà luộc, cá và thêm rau xanh để tăng chất xơ.

Phở với nước dùng nhiều mỡ

Phở là món ăn sáng rất được ưa chuộng. Thế nhưng, nếu nước dùng có lớp mỡ nổi hoặc xương hầm nhiều mỡ thì có thể chứa lượng chất béo bão hòa cao, nhiều muối và calo. Nếu không điều chỉnh dinh dưỡng và vận động hợp lý, ăn thường xuyên những tô phở như vậy vào buổi sáng dễ gây dư thừa calo và tăng mỡ bụng.

Cách tốt là khi ăn phở, mọi người nên chọn nước dùng trong, không có lớp mỡ nổi trên mặt nước, thêm nhiều rau giá, hành và chanh. Giảm lượng bánh phở, tăng thêm rau cũng là cách tốt để giảm calo, tăng chất xơ.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Cà phê với sữa đặc

Nhiều người có thói quen phải uống một ly cà phê sữa vào buổi sáng. Cà phê sữa dù ngon nhưng lại chứa nhiều đường tinh luyện trong sữa đặc. Đường tinh luyện làm tăng nhanh glucose máu, rồi kích thích tiết hoóc môn insulin.

Nếu lượng calo từ bữa sáng và ly cà phê sữa này không được tiêu hao hết thì sẽ được chuyển hóa thành mỡ thừa. Qua thời gian, lớp mỡ ở bụng sẽ ngày càng dày lên.

Giải pháp thay thế là hãy uống cà phê đen hoặc pha cà phê với sữa không đường, chẳng hạn sữa tách béo, sữa hạnh nhân không đường.

Trà sữa

Trà sữa hiện đại thường được pha với siro, đường, kem béo hoặc sữa có đường, đôi khi thêm topping như trân châu, bánh pudding. Tất cả những thành phần này đều góp phần tăng lượng đường, mang đến calo rỗng rất lớn. Vì mang calo rỗng nên trà sữa không tạo cảm giác no lâu nhưng lại rất dễ làm thặng dư calo và tích mỡ, theo Healthline.

Tin liên quan

Uống gì sau bữa ăn để ngăn tích mỡ bụng?

Uống gì sau bữa ăn để ngăn tích mỡ bụng?

Một số loại thức uống khi được dùng sau bữa ăn không chỉ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần ngăn tích tụ mỡ bụng. Chúng giúp làm dịu dạ dày, kích thích enzyme tiêu hóa và cân bằng đường huyết.

Khám phá thêm chủ đề

ăn sáng mỡ bụng đốt mỡ tăng mỡ bụng Mỡ thừa cà phê sữa cà phê calo bánh mì Món ăn trà sữa Chất béo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận