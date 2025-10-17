4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang giảm mỡ hiệu quả

Do đó, để biết mình đang có giảm mỡ hiệu quả hay không thì không chỉ nên dựa vào số đo cân nặng mà còn cần quan sát một số dấu hiệu, thay đổi trên cơ thể, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Nếu giảm mỡ hiệu quả thì người tập vẫn giữ được sức mạnh trong buổi tập, thậm chí là tăng sức mạnh ẢNH: AI

Khi đang thực sự đốt mỡ hiệu quả thì cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu sau:

Sức mạnh duy trì hoặc tăng lên

Một dấu hiệu rất quan trọng của giảm mỡ hiệu quả là người tập vẫn giữ được sức mạnh trong buổi tập, thậm chí là tăng sức mạnh. Điều này xảy ra ngay cả khi đang trong giai đoạn thâm hụt calo.

Cụ thể, người tập vẫn có thể nâng được mức tạ nặng tương đương hoặc cao hơn so với trước đây. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể không bị mất cơ quá mức và đang ưu tiên đốt mỡ.

Ngược lại, tình trạng mất cơ sẽ khiến người tập thấy lực cơ yếu đi rất nhanh, giảm hiệu suất rõ rệt, thường mất sức hoặc không hoàn thành các bài tập như trước đây. Tình trạng này không tốt vì cơ bắp góp phần duy trì chuyển hóa và giúp cơ thể đốt năng lượng ngay cả khi nghỉ ngơi.

Không mệt mỏi quá mức

Khi giảm mỡ theo cách khoa học, chúng ta sẽ thấy mức năng lượng của mình tương đối ổn, tức hiếm khi cảm giác kiệt sức, uể oải hoặc mệt mỏi kéo dài suốt ngày. Nếu người tập có cảm giác uể oải kéo dài thì đó có thể là dấu hiệu thâm hụt calo quá nhiều, nghỉ ngơi không đủ hoặc chiến lược giảm mỡ đang không ổn.

Các chuyên gia lưu ý khi bước vào giai đoạn giảm mỡ, nhiều người sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi. Điều này là bình thường. Thế nhưng, nếu người tập nhận thấy việc tập luyện hằng ngày trở nên khó khăn, không thể hoàn thành bài tập thì cần xem xét lại phương pháp giảm cân.

Quần áo cảm thấy rộng hơn

Khi giảm mỡ hiệu quả, cân nặng cũng sẽ giảm. Khối lượng cơ thể mất đi không chỉ là mỡ mà còn là nước, cơ bắp và một số thành phần khác. Dấu hiệu rõ rệt là quần áo mặc vào bắt đầu rộng ra tại vùng eo, hông, đùi. Các số đo này giảm đi, dù nhỏ nhưng liên tục, là minh chứng rõ ràng cho việc giảm mỡ thành công.

Để theo dõi tiến trình giảm mỡ, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đo eo, mông, đùi, bắp tay mỗi 2-4 tuần vào cùng một thời điểm trong ngày, chẳng hạn buổi sáng trước khi ăn.

Đói nhưng không đói cồn cào

Khi đã thích nghi với việc đốt mỡ, cơ thể sẽ không cảm thấy đói cồn cào và thường xuyên. Ngược lại, chúng ta sẽ cảm thấy no hơn sau mỗi bữa ăn, đặc biệt nếu ăn đủ protein.

Nếu người giảm cân thấy liên tục đói, thậm chí đói đến mức không chịu nổi, ăn vặt nhiều thì rất có thể lượng calo cắt giảm đang ở mức cao và cần điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý, theo Livestrong.