Sức khỏe

Người tăng huyết áp có nên uống cà phê?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/12/2025 00:08 GMT+7

Caffeine có thể làm tăng nhịp tim và co mạch, nhiều người lo ngại uống cà phê sẽ khiến huyết áp tăng cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng thực tế của cà phê với huyết áp lại không đơn giản như vậy.

Một số nghiên cứu cho thấy, sau khi uống cà phê, nhất là ở người không quen dùng caffeine, huyết áp có thể tăng nhưng chỉ là ngắn hạn. Điều này là do caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch và làm tim đập nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tăng huyết áp có nên uống cà phê ? - Ảnh 1.

Người có huyết cao có thể uống cà phê nhưng chỉ nên uống ở mức vừa phải

ẢNH: AI

Tuy nhiên, mức tăng huyết áp này không quá lớn. Cụ thể, với người ít khi uống cà phê có thể tăng khoảng 10 mmHg, trong khi người uống thường xuyên khoảng 5 mmHg. Tình trạng tăng huyết áp này chỉ kéo dài trong vòng 3 tiếng sau khi uống.

Uống cà phê lâu dài không làm tăng nguy cơ huyết áp cao 

Điều thú vị là các nghiên cứu phát hiện thói quen uống cà phê về lâu dài sẽ không làm tăng nguy cơ huyết áp cao và cũng không làm bệnh tiến triển nặng hơn. Các nhà khoa học tin rằng khi uống cà phê đều đặn, cơ thể người uống có thể hình thành cơ chế dung nạp, giúp giảm đáng kể phản ứng tăng huyết áp so với người thỉnh thoảng uống. Một số dữ liệu còn cho thấy cà phê chứa nhiều chất chống ô xy hóa có thể mang lại lợi ích tim mạch nếu dùng ở mức hợp lý.

Chính vì những lý do trên, người bị huyết áp cao nhưng đã được điều trị và kiểm soát tốt huyết áp hoàn toàn có thể tiếp tục uống cà phê. Tuy nhiên, chỉ nên uống ở mức vừa phải khoảng 1-2 ly/ngày. Điều quan trọng hơn cả là người bệnh cần theo dõi phản ứng của cơ thể và duy trì lượng cà phê ổn định qua từng ngày. Họ cần tránh kiểu cả tuần không uống, rồi cuối tuần uống liền 3 ly. Uống dồn như vậy sẽ khiến huyết áp và nhịp tim tăng mạnh hơn.

Một số trường hợp người bị huyết áp cao nên cân nhắc

Bên cạnh đó, vẫn có một số trường hợp người bị huyết áp cao nên cân nhắc hạn chế hoặc tránh cà phê. Ví dụ, nếu huyết áp thường xuyên dao động cao, chưa được kiểm soát ổn định thì uống cà phê có thể khiến huyết áp tăng nguy hiểm. Những người nhạy cảm với caffeine, chỉ mới uống đã thấy hồi hộp, chóng mặt hoặc có rối loạn nhịp tim, bệnh tim mạch nặng, cũng không nên lạm dụng cà phê.

Ngoài ra, không nên uống cà phê ngay trước khi đo huyết áp vì có thể cho kết quả không chính xác, tạo ra sự nhầm lẫn giữa huyết áp tăng tạm thời do hiệu ứng caffeine với huyết áp tăng thật.

Những người bị huyết áp cao vẫn có thể uống cà phê. Tuy nhiên, họ cần ưu tiên chọn cà phê ít caffeine, thậm chí không có caffeine nếu cơ thể nhạy cảm với chất này. Họ cũng cần tránh cà phê có quá nhiều đường, siro hoặc kem béo. Chính đường và chất béo có hại mới là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tim mạch, theo Healthline.

