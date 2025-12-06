Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống cà phê đen mỗi sáng?

Tác dụng kiềm chế sự thèm ăn tự nhiên của cà phê đen cũng giúp hạn chế ăn vặt, đặc biệt nếu uống vào buổi sáng. Cà phê đen cũng nâng cao mức năng lượng, khiến nó trở thành thức uống hữu ích trước khi tập luyện, giúp tăng cường sức bền và hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Bác sĩ Manjusha Agarwal, chuyên gia tư vấn cấp cao về nội khoa tại Bệnh viện Gleneagles, Mumbai (Ấn Độ), cho biết: Vì cà phê đen (không đường) không chứa calo nên trở thành thức uống thân thiện với việc giảm cân. Bản chất ít calo và tác dụng thúc đẩy trao đổi chất khiến cà phê đen hữu ích trong việc chống lại béo phì, theo tờ Hindustan Times.

Vì cà phê đen không chứa calo nên trở thành thức uống thân thiện với việc giảm cân Ảnh: AI

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi uống cà phê đen vào buổi sáng?

Sinh nhiệt: Cà phê đen kích thích sinh nhiệt, tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo và mỡ thừa hiệu quả hơn.

Quá trình oxy hóa chất béo: Khi cà phê tạo ra nhiệt trong cơ thể, quá trình oxy hóa chất béo tăng lên, tức là quá trình phân hủy chất béo diễn ra.

Ức chế cảm giác thèm ăn: Caffeine có thể ức chế cảm giác thèm ăn và tăng cường trao đổi chất.

Đốt cháy chất béo: Uống cà phê thời điểm nào tốt nhất?

Thời điểm tốt nhất uống cà phê đen để đốt cháy chất béo là 30 - 45 phút trước khi tập thể dục, khi caffeine làm tăng tối đa adrenaline và huy động chất béo.

Đối với những ngày không tập luyện, uống vào giữa buổi sáng - từ 9 đến 11 giờ - là tốt nhất, vì nồng độ cortisol vào sáng sớm thường cao. Chờ đến thời điểm này, khi lượng cortisol giảm xuống, uống cà phê vào đẩy mức cortisol lên là lý tưởng.

Tránh dùng caffeine sau 16 giờ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, tiến sĩ Rajiv Kovil, bác sĩ chuyên khoa tiểu đường và giảm cân, đang làm việc tại Ấn Độ, lưu ý.

Nên uống bao nhiêu cà phê đen mỗi ngày là tốt nhất?

Lượng cà phê đen lý tưởng nên tiêu thụ mỗi ngày là không quá 1 - 2 tách (tối đa 200 - 300 mg caffeine/ngày) đối với hầu hết người trưởng thành.

Uống cà phê đen quá nhiều có thể làm tăng cortisol, gây ra tình trạng axit, làm gián đoạn giấc ngủ hoặc tăng lo lắng, từ đó làm chậm quá trình giảm mỡ. Điều quan trọng là phải điều độ. Hầu hết người trưởng thành có thể uống 1 - 2 tách mỗi ngày một cách an toàn, tốt nhất là uống cách xa thời gian dùng thuốc và không uống khi bụng đói nếu dễ bị trào ngược axit, tiến sĩ Kovil khuyên, theo Hindustan Times.