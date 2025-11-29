Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lại thêm tác dụng đáng ngạc nhiên của vài cữ cà phê mỗi ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
29/11/2025 12:09 GMT+7

Nhiều người không thể thiếu vài cữ cà phê mỗi ngày. Đồ uống thơm ngon này không chỉ giúp sảng khoái mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMJ Mental Health, còn phát hiện thêm lợi ích đáng kinh ngạc của cà phê, theo trang tin y khoa News Medical.

Telomere và lão hóa

Telomere là những phần nằm ở đầu nhiễm sắc thể. Và khi lão hóa xảy ra, các telomere tự nhiên bị rút ngắn lại. Đặc biệt, quá trình rút ngắn này càng xảy ra nhanh ở những người mắc các rối loạn tâm thần. Telomere nhạy cảm với các yếu tố môi trường, bao gồm chế độ ăn uống và cà phê.

Lại thêm tác dụng đáng ngạc nhiên của vài cữ cà phê mỗi ngày - Ảnh 1.

Uống tối đa 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa "sinh học" của những người có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần

Các nhà khoa học từ Bệnh viện Đại học Oslo và Bệnh viện Diakonhjemmet (Na Uy), phối hợp với các chuyên gia tại Đại học King's College London và Đại học Newcastle (Anh) đã sử dụng dữ liệu của 436 người tham gia. Trong đó, có 259 người bị tâm thần phân liệt, 177 người mắc các rối loạn cảm xúc, như trầm cảm.

Tùy vào lượng cà phê uống mỗi ngày, những người tham gia được chia thành 4 nhóm: Không uống cà phê, uống 1 - 2 tách, 3 - 4 tách và 5 tách trở lên mỗi ngày. Họ cũng được hỏi về thói quen hút thuốc.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Kết quả đã phát hiện uống tối đa 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa "sinh học" của những người có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần. Cụ thể, họ có telomere dài hơn - tương đương với trẻ hơn 5 tuổi so với những người không uống cà phê, theo News Medical.

Tuy nhiên, uống đến 5 tách mỗi ngày thì không còn tác dụng nữa.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sở dĩ cà phê làm được điều kỳ diệu này là nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh và chống viêm trong cà phê.

Họ cho biết: Telomere rất nhạy cảm với căng thẳng oxy hóa và viêm - vốn thúc đẩy quá trình lão hóa, trong khi đó, cà phê lại giúp bảo vệ tế bào khỏi 2 tác nhân trên.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo: Tiêu thụ nhiều hơn lượng cà phê khuyến nghị hằng ngày - khoảng 3 tách, cũng có thể gây ra tổn thương tế bào và rút ngắn telomere. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh khuyến nghị giới hạn lượng caffeine tối đa ở 400 mg/ngày (tương đương 4 tách cà phê).

Tin liên quan

Mẹo uống cà phê: Điều chỉnh nhỏ, lợi ích lớn!

Mẹo uống cà phê: Điều chỉnh nhỏ, lợi ích lớn!

Uống cà phê không chỉ là thói quen buổi sáng mang lại sự tỉnh táo, thức uống này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê lợi ích của cà phê Tâm thần phân liệt trầm cảm Uống cà phê chất chống oxy hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận