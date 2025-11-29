Lại thêm tác dụng đáng ngạc nhiên của vài cữ cà phê mỗi ngày

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMJ Mental Health, còn phát hiện thêm lợi ích đáng kinh ngạc của cà phê, theo trang tin y khoa News Medical.

Telomere và lão hóa

Telomere là những phần nằm ở đầu nhiễm sắc thể. Và khi lão hóa xảy ra, các telomere tự nhiên bị rút ngắn lại. Đặc biệt, quá trình rút ngắn này càng xảy ra nhanh ở những người mắc các rối loạn tâm thần. Telomere nhạy cảm với các yếu tố môi trường, bao gồm chế độ ăn uống và cà phê.

Uống tối đa 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa "sinh học" của những người có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần

Các nhà khoa học từ Bệnh viện Đại học Oslo và Bệnh viện Diakonhjemmet (Na Uy), phối hợp với các chuyên gia tại Đại học King's College London và Đại học Newcastle (Anh) đã sử dụng dữ liệu của 436 người tham gia. Trong đó, có 259 người bị tâm thần phân liệt, 177 người mắc các rối loạn cảm xúc, như trầm cảm.

Tùy vào lượng cà phê uống mỗi ngày, những người tham gia được chia thành 4 nhóm: Không uống cà phê, uống 1 - 2 tách, 3 - 4 tách và 5 tách trở lên mỗi ngày. Họ cũng được hỏi về thói quen hút thuốc.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Kết quả đã phát hiện uống tối đa 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa "sinh học" của những người có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần. Cụ thể, họ có telomere dài hơn - tương đương với trẻ hơn 5 tuổi so với những người không uống cà phê, theo News Medical.

Tuy nhiên, uống đến 5 tách mỗi ngày thì không còn tác dụng nữa.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sở dĩ cà phê làm được điều kỳ diệu này là nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh và chống viêm trong cà phê.

Họ cho biết: Telomere rất nhạy cảm với căng thẳng oxy hóa và viêm - vốn thúc đẩy quá trình lão hóa, trong khi đó, cà phê lại giúp bảo vệ tế bào khỏi 2 tác nhân trên.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo: Tiêu thụ nhiều hơn lượng cà phê khuyến nghị hằng ngày - khoảng 3 tách, cũng có thể gây ra tổn thương tế bào và rút ngắn telomere. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh khuyến nghị giới hạn lượng caffeine tối đa ở 400 mg/ngày (tương đương 4 tách cà phê).