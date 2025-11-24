Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện bí mật kỳ diệu đằng sau tách cà phê sáng của bạn!

Thiên Lan
Thiên Lan
24/11/2025 09:07 GMT+7

Một bài đánh giá khoa học mới vừa được công bố trên tạp chí Frontiers of Nutrition đã phát hiện 'bí mật' tạo nên tác động kỳ diệu của cà phê trong việc bảo vệ não bộ, quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch ở cấp độ phân tử. Đó là các hoạt chất sinh học mạnh mẽ trong cà phê.

Các nhà khoa học từ Đại học Hà Nam (Trung Quốc) và Đại học Rutgers (Mỹ) đã tiến hành đánh giá có hệ thống và đã chứng minh rằng uống cà phê không chỉ là một sở thích mà là một liệu pháp dinh dưỡng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thoái hóa thần kinh và các bệnh tim mạch. Bài tổng quan này phân tích mối liên quan giữa các hoạt chất sinh học chính của cà phê với 4 lĩnh vực sức khỏe chính: Bảo vệ thần kinh, điều hòa chuyển hóa, hoạt động chống oxy hóa và tác dụng chống viêm.

Phát hiện bí mật kỳ diệu đằng sau tách cà phê sáng của bạn! - Ảnh 1.

Các nghiên cứu đã chứng minh vai trò bảo vệ thần kinh của caffein

ẢNH MINH HỌA: AI

Kết quả đã phát hiện mạng lưới phân tử nằm bên dưới các hợp chất mạnh nhất của cà phê, cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thông qua các tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh được phối hợp.

Cụ thể, tác dụng "phòng bệnh" kỳ diệu của cà phê đến từ các hoạt tính sinh học chính của cà phê như sau:

Caffein

Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ lượng caffein không quá 4 tách cà phê mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ bảo vệ thần kinh, chống béo phì, chống viêm và chống tiểu đường, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nghiên cứu đã chứng minh vai trò bảo vệ thần kinh của caffein. Nó hoạt động như một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có khả năng tăng cường chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Polyphenol

Axit chlorogenic (CGA) là polyphenol có nhiều nhất trong cà phê. Chất này tạo nên đặc tính chống oxy hóa và điều hòa chuyển hóa của cà phê, giúp ức chế căng thẳng oxy hóa và điều chỉnh đường huyết sau ăn.

Một khẩu phần cà phê thông thường chứa khoảng 27 - 121mg CGA - có tác dụng điều hòa đường huyết, chống viêm và bảo vệ thần kinh.

Diterpen

Cafestol và kahweol là các diterpen được tìm thấy rất nhiều trong dầu cà phê. Cà phê pha phin loại bỏ một lượng đáng kể diterpenoid, trong khi cà phê pha máy vẫn giữ nguyên được toàn bộ hàm lượng.

Mặc dù diterpen kích hoạt sự gia tăng nồng độ cholesterol "xấu" và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, lại có đặc tính chống ung thư, bảo vệ gan và chống viêm.

Cà phê chứa nhiều hợp chất hóa học tương tác lẫn nhau. Thông qua những tương tác này, cà phê giúp điều hòa căng thẳng oxy hóa, viêm, chuyển hóa và bảo vệ thần kinh. Nhiều bằng chứng cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và các rối loạn tim mạch, theo News Medical.


