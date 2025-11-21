4 món ăn hằng ngày giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Ăn thường xuyên các món sau có thể góp phần ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt:

Đậu nành giảm tăng trưởng tế bào ung thư tuyến tiền liệt



Đậu nành cung cấp isoflavone, một hợp chất giống estrogen có nguồn gốc thực vật. Isoflavone không phải hoóc môn nhưng có thể tương tác nhẹ với thụ thể estrogen, nhờ đó tác động lên các tín hiệu nội tiết của cơ thể. Nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm cho thấy isoflavone làm giảm tốc độ tăng trưởng của tế bào ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại tràng.

Chất isoflavone trong đậu nành có thể làm giảm tốc độ phát triển của tế bào ung thư ẢNH: AI

Để tận dụng isoflavone từ đậu nành hiệu quả, mọi người nên ưu tiên các thực phẩm ít chế biến như đậu nành nguyên hạt, đậu phụ hay sữa đậu nành. Đây là những nguồn giữ được lượng isoflavone tự nhiên cao nhất.

Khi chế biến, nên tránh chiên rán ở nhiệt độ quá cao vì nhiệt có thể làm giảm hàm lượng isoflavone. Thay vào đó, hấp, luộc hoặc nấu nhẹ sẽ giúp bảo toàn các hợp chất này tốt hơn,

Cà chua

Cà chua chứa lycopene, một chất trong nhóm sắc tố carotenoid. Đây là nhóm chất tạo ra màu đỏ, cam, vàng tự nhiên cho thực vật. Chúng quan trọng với sức khỏe người, tan trong dầu và có hoạt tính chống ô xy hóa mạnh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chất lycopene có tác dụng giảm căng thẳng ô xy hóa, điều hòa tín hiệu tăng trưởng tế bào và giảm viêm mạn tính. Đây đều là những yếu tố liên quan tới phát sinh ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

Mọi người nên ưu tiên ăn cà chua được nấu chín hoặc đã qua chế biến, chẳng hạn như sốt cà chua. Chế biến ở nhiệt độ cao và dầu giúp giải phóng và tăng hấp thu lycopene.

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu hợp chất glucosinolate và sulforaphane. Trong nhiều nghiên cứu, chúng được chứng minh có khả năng ức chế quá trình phát sinh ung thư và kích hoạt hệ thống giải độc tế bào.

Cách chế biến sẽ ảnh hưởng tới lượng sulforaphane trong bông cải xanh. Ăn sống hoặc hấp nhẹ khoảng 2–3 phút thường giữ hoạt chất này tốt hơn. Thậm chí, hấp nhẹ còn làm tăng sulforaphane.

Trà xanh

Trà xanh chứa hợp chất catechin có tác dụng chống ô xy hóa, chống viêm và giảm nguy cơ mắc ung thư. Trong một thử nghiệm lâm sàng đăng trên chuyên san Cancer Prevention Research, các nhà khoa học đã tiến hành trên các nam giới có tổn thương tiền ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả cho thấy chiết xuất catechin từ trà xanh có thể làm giảm nguy cơ các tổn thương phát triển thành ung thư.

Do đó, trà xanh trở thành món lành mạnh cho chế độ ăn của nam giới. Tuy nhiên, nam giới nếu đang có bệnh nền hay phải thường xuyên dùng thuốc thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ nến muốn dùng trà xanh thường xuyên. Điều này giúp tránh nguy cơ tương tác thuốc, đặc biệt khi dùng trà xanh ở dạng viên chiết xuất liều cao, theo Healthline.