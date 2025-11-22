Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mẹo uống cà phê: Điều chỉnh nhỏ, lợi ích lớn!

Thiên Lan
Thiên Lan
22/11/2025 17:29 GMT+7

Uống cà phê không chỉ là thói quen buổi sáng mang lại sự tỉnh táo, thức uống này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Đặc biệt, từ những gì thêm vào tách cà phê đến cách pha chế đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với cơ thể. Sau đây, chuyên gia Morgan Pearson, thạc sĩ về dinh dưỡng, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ những cách uống cà phê lành mạnh nhất.

Cà phê đen nguyên chất

Nếu bạn tập được uống cà phê mà không thêm đường hoặc sữa, xin chúc mừng bạn! Cà phê đen giàu chất chống oxy hóa như chlorogenic axit, có thể giúp giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tim mạch. Cà phê đen không chứa đường hay chất béo bão hòa, có nhiều lợi ích mà không tăng thêm calo, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Thêm chút quế

Rắc chút bột quế vào cà phê bột trước khi pha là cách đơn giản để tăng hương vị và dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp cân bằng đường huyết và chống viêm. Một số bằng chứng cũng cho thấy loại gia vị này có thể tương tác với chất chống oxy hóa trong cà phê, góp phần tăng lợi ích.

Mẹo uống cà phê: Điều chỉnh nhỏ, lợi ích lớn! - Ảnh 1.

Rắc chút bột quế vào cà phê bột trước khi pha là cách đơn giản để tăng hương vị và dinh dưỡng

Ảnh: AI

Tạo hương vị tự nhiên với vani hoặc hạnh nhân

Thay vì thêm đường hoặc sữa, bạn có thể thêm vài giọt vani hoặc chiết xuất hạnh nhân vào cà phê đã pha. Những chất này tạo vị ngọt nhẹ và hương thơm mà không cần thêm đường. Vani còn chứa một lượng nhỏ chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm nhu cầu dùng đường. Nếu muốn vị ngọt hơn, la hán quả cũng rất lành mạnh.

Thêm một muỗng ca cao

Ca cao không chỉ ngon mà còn tăng cường chất chống oxy hóa mang lại lợi ích tim mạch và cải thiện tâm trạng. Thêm ca cao nguyên chất vào cà phê có thể tăng hoạt tính chống oxy hóa tổng thể. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất từ ca cao và cà phê có thể hoạt động cộng hưởng để tăng lợi ích. 

Một chút sữa tách béo không đường

Nếu thích độ béo mịn, bạn có thể thêm chút sữa tách béo không đường hoặc sữa yến mạch, sữa hạnh nhân hoặc đậu nành, chỉ cần nhớ tránh đường.

Thử cà phê với gừng

Thêm chút bột gừng lên cà phê trước khi pha có thể tạo hương vị mới lạ và mang lại lợi ích tiêu hóa. Gừng thúc đẩy tiêu hóa, trong khi capsaicin trong ớt giúp tăng cường trao đổi chất và cải thiện tuần hoàn máu. Đây là cách đơn giản để "đánh thức" cả cơ thể và vị giác, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

Uống cà phê bột quế Gừng cà phê đen Ca cao Hạnh nhân chất chống oxy hóa Vani
