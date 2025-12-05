Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống cà phê có làm giảm nguy cơ ung thư gan?

Nguyễn Vy
05/12/2025 08:10 GMT+7

Với nhiều người, uống cà phê là thói quen hằng ngày giúp tập trung trước khi bắt đầu công việc.

Ngoài tác dụng tỉnh táo, cà phê còn có thể bảo vệ lá gan, cơ quan thiết yếu trong cơ thể, theo tờ The Times of India.

Trong bối cảnh ung thư gan đang trở thành nguyên nhân gây tử vong do ung thư có tốc độ tăng nhanh nhất toàn cầu, việc uống cà phê mỗi sáng với liều lượng vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Uống cà phê có làm giảm nguy cơ ung thư gan không? - Ảnh 1.

Ngoài tác dụng tỉnh táo, cà phê còn có thể bảo vệ lá gan

Ảnh: AI

Vì sao cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan?

Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hoạt tính sinh học như polyphenol, diterpen và chất chống oxy hóa tự nhiên. Những hợp chất này giúp hạn chế viêm, ngăn stress oxy hóa, làm chậm quá trình xơ hóa gan và cải thiện men gan.

Tổn thương gan mạn tính nếu không kiểm soát có thể dẫn đến xơ gan, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Theo nhiều nghiên cứu, việc uống cà phê vừa phải giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm tích tụ mỡ trong gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu theo thời gian.

Cà phê và ung thư gan

Một phân tích tổng hợp, với hơn 130.000 người tham gia đăng trên PubMed Central (PMC), cho thấy tăng lượng cà phê tiêu thụ hằng ngày thêm khoảng 20 gram giúp giảm đến giảm 35% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan, loại ung thư gan phổ biến nhất.

Lợi ích này không chỉ đến từ caffeine mà còn từ các hợp chất sinh học phức tạp trong cà phê, bao gồm polyphenol, diterpen và chất chống oxy hóa tự nhiên. Những hợp chất này giúp giảm viêm, ngăn ngừa stress oxy hóa, làm chậm xơ hóa gan và cải thiện men gan.

Lượng cà phê khuyến nghị

Hiện chưa có khuyến nghị thống nhất về lượng cà phê tối ưu, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy 20 - 40 gram cà phê mỗi ngày mang lại hiệu quả bảo vệ gan tốt nhất.

Các chuyên gia cảnh báo rằng uống quá nhiều cà phê có thể gây khó chịu tiêu hóa, mất ngủ hoặc tăng nhịp tim tùy từng người.

Những người mắc rối loạn nhịp tim, lo âu nặng, vấn đề dạ dày hoặc phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng cà phê tiêu thụ.

Xem thêm bình luận