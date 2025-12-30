Chuyên gia chỉ cách ăn cơm giúp kiểm soát đường huyết

Thực tế cho thấy vấn đề không nằm hoàn toàn ở hạt gạo mà phụ thuộc rất nhiều vào cách nấu và cách ăn.

Theo bà Deepshikha Jain, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cơm không tự động gây tăng đường huyết.

Phản ứng của cơ thể với cơm phụ thuộc vào phương pháp chế biến và thời điểm tiêu thụ. Cùng một lượng cơm, nếu nấu và ăn theo cách khác nhau, tác động đến đường huyết và năng lượng nạp vào cơ thể cũng sẽ khác nhau, theo tờ Hindustan Times.

Cách ăn cơm cũng ảnh hưởng đến đường huyết Ảnh: AI

Khi nào cơm gây tăng đường huyết

Gạo là thực phẩm giàu tinh bột. Khi được nấu chín, tinh bột trong gạo trở thành nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Tuy nhiên, cách tinh bột được tiêu hóa nhanh hay chậm sẽ quyết định mức độ tăng đường huyết sau bữa ăn.

Theo bà Deepshikha Jain, khi cơm vừa nấu xong và được ăn ngay lúc còn nóng, lượng tinh bột dễ tiêu hóa rất cao. Điều này khiến glucose được hấp thu nhanh vào máu, dẫn đến đường huyết tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngoài ra, cơm mới nấu cũng cung cấp nhiều calo hơn, không phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng.

Trên là cách ăn cơm phổ biến nhất hiện nay. Với người khỏe mạnh, việc này không gây vấn đề nghiêm trọng nếu khẩu phần hợp lý. Tuy nhiên, với người mắc tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc đang thừa cân, thói quen ăn cơm mới nấu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết.

Cơm để nguội và tinh bột kháng

Theo bà Deepshikha Jain, việc để cơm nguội sau khi nấu có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột. Khi cơm được nấu chín và để nguội trong khoảng vài giờ, một phần tinh bột sẽ chuyển thành tinh bột kháng.

Tinh bột kháng được xem là một dạng chất xơ. Loại tinh bột này không bị tiêu hóa nhanh ở ruột non mà đi xuống ruột già. Nhờ đó, quá trình hấp thu đường diễn ra chậm hơn, giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn.

Ngoài tác động lên đường huyết, tinh bột kháng còn có lợi cho sức khỏe đường ruột. Chất này giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa ổn định hơn.

Việc hiểu đúng về cách nấu và ăn cơm giúp người dân duy trì thói quen ăn uống quen thuộc mà vẫn bảo vệ sức khỏe.