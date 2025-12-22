Người lớn tuổi ăn cơm nguội cần lưu ý điều gì?

Khi cơm để nguội, đặc biệt để trong tủ lạnh, tinh bột trong cơm có xu hướng tái kết tinh. Quá trình này làm tăng tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột làm giảm chỉ số đường huyết của cơm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cơm nguội không nên để quá 2 giờ ở nhiệt độ phòng ẢNH: AI

Với người lớn tuổi, rủi ro lớn nhất của cơm nguội thường là vấn đề an toàn thực phẩm. Không ít trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus. Lý do là bào tử của vi khuẩn này vẫn có thể sống sót sau khi cơm được nấu chín. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử có thể tạo độc tố.

Đáng chú ý, loại vi khuẩn này tạo ra một số loại độc tố bền nhiệt. Nếu bảo quản cơm sai cách, hâm nóng lại cũng không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn rủi ro ngộ độc. Do đó, người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe cao hơn khi ăn cơm nguội không bảo quản đúng cách.

Không nên dùng cơm nguội để ở nhiệt độ phòng quá lâu

Để cơm trong môi trường nhiệt độ phòng quá lâu sẽ khiến vi khuẩn dễ phát triển. Các chuyên gia khuyến cáo, không nên để cơm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi bảo quản, nên chia cơm ra các hộp nông, đậy kín, thay vì để nguyên nồi lớn. Tủ lạnh cần duy trì ở mức từ 4°C trở xuống. Nguyên tắc chung là cơm bảo quản trong tủ lạnh chỉ nên dùng trong khoảng 3-4 ngày.

Nếu biết chắc chưa dùng trong vài ngày tới, việc cấp đông sớm sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro cơm bị hư hỏng và nhiễm khuẩn.

Sau khi bảo quản trong tủ lạnh, nếu muốn lấy cơm nguội ra ăn thì cần hâm nóng cơm đều, tránh phần này nóng nhưng phần kia còn lạnh.

Các hướng dẫn an toàn thực phẩm thường khuyến cáo nên hâm lại thức ăn thừa đến nhiệt độ khoảng 74°C trở lên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu cơm đã bị bảo quản sai ngay từ đầu, một số độc tố của vi khuẩn như Bacillus cereus có thể bền với nhiệt, nên việc hâm nóng không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Người cao tuổi thuộc nhóm dễ bị biến chứng nặng khi bị ngộ độc thực phẩm. Do đó, nếu cơm nguội đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu thì không nên tiếc mà hãy bỏ đi. Đây là nguyên tắc an toàn, áp dụng ngay cả khi cơm không có mùi và trông vẫn bình thường, theo Healthline.