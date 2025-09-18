Những thực phẩm tốt hơn khi để nguội

Các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây và mì ống khi được làm nguội sẽ hình thành tinh bột kháng, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Phương pháp đơn giản này có thể biến những bữa ăn hằng ngày trở thành lựa chọn thân thiện với đường ruột, thúc đẩy sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Khác với tinh bột thông thường bị phân hủy nhanh, tinh bột kháng hoạt động giống chất xơ. Nó đi xuống ruột già mà không bị tiêu hóa ở ruột non, tại đây nó nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Sau đây là các loại thực phẩm quen thuộc tốt cho sức khỏe hơn khi để nguội, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Khi để nguội, hàm lượng tinh bột kháng trong cơm sẽ tăng lên Ảnh: AI

Cơm trắng

Cơm mới nấu chín chứa nhiều tinh bột tiêu hóa nhanh, dễ làm tăng đường huyết. Khi để nguội, hàm lượng tinh bột kháng trong cơm tăng lên, giúp tiêu hóa chậm hơn và tốt hơn cho người cần kiểm soát đường huyết.

Yến mạch

Yến mạch ngâm qua đêm không chỉ tiện lợi mà còn nhiều tinh bột kháng hơn, trở thành bữa sáng thân thiện với đường ruột, duy trì năng lượng ổn định cả buổi sáng. Khi kết hợp với sữa chua, trái cây hoặc các loại hạt, chúng trở thành bữa ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng.

Khoai tây

Khoai tây đã nấu chín, để nguội hình thành thêm nhiều tinh bột kháng, giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Salad khoai tây làm từ khoai luộc nguội là cách đơn giản để tận dụng lợi ích này.

Mì ống

Cả mì ống trắng lẫn mì nguyên cám đều trở nên bổ dưỡng hơn sau khi để nguội, nhờ tăng lượng tinh bột kháng, giúp giảm phản ứng đường huyết.

Các loại đậu

Đậu pinto, đậu gà, đậu lăng… để nguội sau khi nấu sẽ có nhiều tinh bột kháng hơn. Salad đậu hoặc hummus làm từ đậu gà đã nấu chín và làm lạnh là ví dụ điển hình về món ăn tốt cho hệ tiêu hóa.

Cách làm nguội thực phẩm để tối ưu lợi ích

Để có kết quả tốt nhất, hãy luôn nấu chín thực phẩm, để nguội ở nhiệt độ phòng một lúc rồi mới cho vào tủ lạnh. Giữ lạnh trong vài giờ hoặc qua đêm sẽ tối đa hóa sự hình thành tinh bột kháng. Hãy bảo quản trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn, và lưu ý rằng việc hâm nóng nhẹ vẫn giữ được một phần lợi ích.