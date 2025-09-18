Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những thực phẩm tốt hơn khi để nguội

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
18/09/2025 20:50 GMT+7

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Frontiers in Nutrition (Thụy Sĩ) cho thấy việc làm nguội một số thực phẩm đã nấu chín có thể giúp tăng lợi ích sức khỏe.

Các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây và mì ống khi được làm nguội sẽ hình thành tinh bột kháng, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. 

Phương pháp đơn giản này có thể biến những bữa ăn hằng ngày trở thành lựa chọn thân thiện với đường ruột, thúc đẩy sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Khác với tinh bột thông thường bị phân hủy nhanh, tinh bột kháng hoạt động giống chất xơ. Nó đi xuống ruột già mà không bị tiêu hóa ở ruột non, tại đây nó nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Sau đây là các loại thực phẩm quen thuộc tốt cho sức khỏe hơn khi để nguội, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Những thực phẩm tốt hơn khi để nguội - Ảnh 1.

Khi để nguội, hàm lượng tinh bột kháng trong cơm sẽ tăng lên

Ảnh: AI

Cơm trắng

Cơm mới nấu chín chứa nhiều tinh bột tiêu hóa nhanh, dễ làm tăng đường huyết. Khi để nguội, hàm lượng tinh bột kháng trong cơm tăng lên, giúp tiêu hóa chậm hơn và tốt hơn cho người cần kiểm soát đường huyết. 

Yến mạch

Yến mạch ngâm qua đêm không chỉ tiện lợi mà còn nhiều tinh bột kháng hơn, trở thành bữa sáng thân thiện với đường ruột, duy trì năng lượng ổn định cả buổi sáng. Khi kết hợp với sữa chua, trái cây hoặc các loại hạt, chúng trở thành bữa ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng.

Khoai tây

Khoai tây đã nấu chín, để nguội hình thành thêm nhiều tinh bột kháng, giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Salad khoai tây làm từ khoai luộc nguội là cách đơn giản để tận dụng lợi ích này. 

Mì ống

Cả mì ống trắng lẫn mì nguyên cám đều trở nên bổ dưỡng hơn sau khi để nguội, nhờ tăng lượng tinh bột kháng, giúp giảm phản ứng đường huyết. 

Các loại đậu

Đậu pinto, đậu gà, đậu lăng… để nguội sau khi nấu sẽ có nhiều tinh bột kháng hơn. Salad đậu hoặc hummus làm từ đậu gà đã nấu chín và làm lạnh là ví dụ điển hình về món ăn tốt cho hệ tiêu hóa.

Cách làm nguội thực phẩm để tối ưu lợi ích

Để có kết quả tốt nhất, hãy luôn nấu chín thực phẩm, để nguội ở nhiệt độ phòng một lúc rồi mới cho vào tủ lạnh. Giữ lạnh trong vài giờ hoặc qua đêm sẽ tối đa hóa sự hình thành tinh bột kháng. Hãy bảo quản trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn, và lưu ý rằng việc hâm nóng nhẹ vẫn giữ được một phần lợi ích.

Tin liên quan

Ăn cơm nguội tốt cho người bệnh tiểu đường?

Ăn cơm nguội tốt cho người bệnh tiểu đường?

Nhiều người cho rằng ăn cơm nguội tốt cho người bệnh tiểu đường, điều này có đúng?

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm thực phẩm để nguội tinh bột kháng Tinh bột Đậu gà Đường ruột khoai tây tiêu hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận