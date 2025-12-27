Ngày mới với tin tức sức khỏe: Trứng không ngọt, sao bị nghi làm tăng đường huyết?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Dầu cá omega-3 'cứu tinh' cho người bệnh thận; Bác sĩ tiết lộ 'khung giờ vàng' cho cữ cà phê sáng; Khoai mỡ hay khoai lang tốt cho sức khỏe hơn?

Trứng có làm tăng lượng đường trong máu?

Ở nhóm người bệnh tiểu đường, insulin không thể điều hòa hiệu quả lượng đường trong máu, khiến glucose tích tụ thay vì đi vào tế bào để tạo năng lượng.

Khi đường huyết tăng cao kéo dài, cơ thể vừa thiếu năng lượng vừa đối mặt với nguy cơ biến chứng.

Việc ăn trứng đều đặn không làm đường huyết tăng đột ngột và giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định Ảnh: AI

Vì vậy, người tiểu đường thường được khuyên theo chế độ ăn ít đường, ít carbohydrate, ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và hạn chế thực phẩm có chỉ số đường huyết cao.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, ít đường và rất ít carbohydrate, trứng phù hợp với chế độ ăn cân bằng, trong đó có cả người mắc bệnh tiểu đường.

Bà Rachael Zimlich, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết việc ăn trứng đều đặn không làm đường huyết tăng đột ngột và giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định.

Một quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 6,2 gram protein, 5 gram chất béo và chỉ khoảng 0,5 gram carbohydrate. Phần lớn chất béo nằm ở lòng đỏ, trong khi lòng trắng gần như không chứa chất béo.

Nhờ hàm lượng carbohydrate thấp, trứng không tạo ra sự gia tăng mạnh của đường huyết sau bữa ăn.

Bác sĩ tiết lộ 'khung giờ vàng' cho cữ cà phê sáng

Nhiều người thường khởi động ngày mới với tách cà phê, tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để thưởng thức tách cà phê sáng lại không phải là ngay khi thức dậy như chúng ta vẫn nghĩ.

Bác sĩ Aniket Mule, chuyên gia tư vấn, nội khoa tại Bệnh viện KIMS (Ấn Độ) chia sẻ rằng cơ thể chúng ta tuân theo một nhịp điệu tự nhiên gọi là chu kỳ sinh học, để kiểm soát sự tỉnh táo. Ngay khi thức dậy, cortisol - hoóc môn tăng cường sự tập trung và năng lượng - đã ở mức cao. Nếu uống cà phê vào lúc này, caffeine không mang lại nhiều lợi ích. Nhưng chỉ vài tiếng sau - khi mức cortisol giảm xuống, não sẽ nhạy hơn với caffeine. Vì vậy, thời điểm uống cà phê có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Uống cà phê trong khung giờ 9 - 11 giờ mang lại năng lượng ổn định hơn, khả năng tập trung và năng suất tốt hơn Ảnh: AI

Theo bác sĩ Mule, uống cà phê trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 - 8 giờ có thể mang lại sự tăng cường ngắn hạn, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ bồn chồn hoặc cảm giác mệt mỏi vào giữa buổi.

Bác sĩ Mule cho biết: Khung giờ từ 9 đến 11 giờ sáng là khoảng thời gian mà mức cortisol giảm tự nhiên. Đây là lúc não trở nên nhạy hơn với caffeine. Uống cà phê trong khung giờ này mang lại năng lượng ổn định hơn, khả năng tập trung và năng suất tốt hơn mà không làm gián đoạn chu kỳ tỉnh táo tự nhiên của cơ thể. Điều này cũng ngăn chặn tình trạng buồn ngủ vào đầu giờ chiều mà nhiều người gặp phải nếu uống cà phê quá sớm.

Phát hiện đột phá: Dầu cá omega-3 'cứu tinh' cho người bệnh thận

Dầu cá omega-3 mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ tim, giảm viêm, hỗ trợ thị lực và trí não. Tuy nhiên, danh sách các tác dụng tuyệt vời này vẫn còn tiếp tục kéo dài.

Giờ đây, nghiên cứu quốc tế quy mô lớn vừa được trình bày tại Tuần lễ Thận học của Hiệp hội Thận học Mỹ năm 2025, đồng thời vừa được công bố trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, đã phát hiện tác dụng kỳ diệu của viên uống bổ sung phổ biến này, đặc biệt đối với bệnh thận - căn bệnh đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Bổ sung dầu cá omga-3 giúp bệnh nhân chạy thận giảm biến cố tim mạch Ảnh: AI

Với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, các biến chứng tim mạch chính là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tuy nhiên các liệu pháp phòng ngừa hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vì vậy, nhằm tìm hiểu liệu bổ sung dầu cá omega-3 có giúp cứu mạng cho nhóm bệnh nhân này hay không, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm mang tên thử nghiệm PISCES, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Tim mạch và Đột quỵ Canada.

Các nhà khoa học tại Đại học Toronto, Viện Nghiên cứu Bệnh viện đa khoa Toronto cùng 5 trường đại học và bệnh viện ở Canada, phối hợp với Đại học Monash, Hệ thống Bệnh viện Monash (Úc), Hệ thống Bệnh viện Cedars (Mỹ), đã theo dõi 1.228 bệnh nhân được điều trị tại 26 trung tâm chạy thận nhân tạo trên khắp nước Úc và Canada.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm sử dụng dầu cá omega-3: 610 người sử dụng 4 g axit béo omega-3 mỗi ngày (chứa 1,6 g EPA và 0,8 g DHA)

Nhóm đối chứng: 618 người dùng giả dược.

Trong thời gian theo dõi 3,5 năm, kết quả đã phát hiện tác dụng "cứu mạng" đáng kinh ngạc của dầu cá omega-3 đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo.