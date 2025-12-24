Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống dầu cá omega-3: Bác sĩ tiết lộ điều bất ngờ liên quan tuổi thọ

Thiên Lan
Thiên Lan
24/12/2025 00:09 GMT+7

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3 có thể có tác động sâu rộng đến cả tuổi thọ và sự khỏe mạnh ở người lớn, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Một bài báo được công bố gần đây trên tờ The New York Times đã khảo sát các bác sĩ và các nghiên cứu khoa học và kết luận dầu cá omega-3 và 2 loại vitamin phổ biến khác là "phép màu" của tuổi thọ, đặc biệt là vì hầu hết người lớn đều bị thiếu hụt chúng khi già đi.

Phó giáo sư - tiến sĩ, Tunç Tiryaki, bác sĩ chuyên về trường thọ, đang làm việc tại Anh, cho biết: Dầu cá omega-3 chứa các axit béo omega-3 như EPA và DHA rất cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và khớp. Các axit béo này có đặc tính chống viêm mạnh, có thể giúp giảm viêm mạn tính, từ đó ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác.

Uống dầu cá omega-3: Bác sĩ tiết lộ điều bất ngờ liên quan tuổi thọ - Ảnh 1.

Dầu cá omega-3 chứa các axit béo omega-3 như EPA và DHA rất cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và khớp

Ảnh: AI

Omega-3 cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách hạ huyết áp, giảm triglyceride và cải thiện chức năng mạch máu. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể tăng cường chức năng nhận thức và làm chậm sự suy giảm nhận thức do tuổi tác, nên rất tốt cho não bộ lâu dài

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học Nature Aging cho thấy bổ sung omega-3 làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Nghiên cứu còn cho thấy ăn các thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá hồi, cá mòi, hạt lanh, hạt chia và quả óc chó có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, dạ dày, phổi và đường mật, ngăn ngừa suy giảm nhận thức do lão hóa.

 2 loại vitamin cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ 

Ngoài axit béo omega-3, các bác sĩ và chuyên gia còn chỉ ra thêm 2 loại vitamin cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ là vitamin B12 và vitamin D.

Uống dầu cá omega-3: Bác sĩ tiết lộ điều bất ngờ liên quan tuổi thọ - Ảnh 2.

Các thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá hồi, cá ngừ, lòng đỏ trứng, nấm

Ảnh: AI

Đối với vitamin B12, nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin B12 làm tăng tổn thương chất trắng trong não, từ đó có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu cho thấy mức độ vitamin B12 lành mạnh có thể giúp giảm teo não và suy giảm nhận thức, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm cá hồi, cá ngừ, hàu và nghêu, thịt bò xay, gan bò, sữa và sữa chua.

Vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe xương, điều hòa huyết áp, ổn định tâm trạng và nhiều hơn nữa. Nghiên cứu năm 2024 được công bố trên tạp chí Engineering cho thấy bổ sung vitamin D giúp giảm huyết áp và cholesterol, cũng như cải thiện lượng đường trong máu, insulin và mức A1C. Từ đó, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ, đau tim và bệnh tim, nhất là với người trên 50 tuổi và những người thiếu vitamin D.

Hơn nữa, nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho biết bổ sung vitamin D giúp bảo vệ tế bào chống lại quá trình lão hóa sinh học và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, bao gồm xơ phổi, xơ gan, thiếu máu bất sản, hình thành khối u và một số loại ung thư.

Tuy nhiên, dư thừa vitamin D gây tác hại rất nghiêm trọng, vì vậy, tốt nhất nên phơi nắng vào sáng sớm 15 phút mỗi ngày để cơ thể tạo vitamin D hoặc thông qua thực phẩm. Nếu muốn uống viên bổ sung, bắt buộc phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Các thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá hồi, cá ngừ đóng hộp, lòng đỏ trứng, nấm.

Tin liên quan

Người bị gan nhiễm mỡ có nên uống dầu cá omega-3?

Người bị gan nhiễm mỡ có nên uống dầu cá omega-3?

Omega-3 là nhóm a xít béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Chúng tham gia điều hòa chuyển hóa mỡ, giảm viêm và cải thiện lipid máu. Đây đều là những yếu tố liên quan chặt chẽ tới gan nhiễm mỡ.

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá omega-3 OMEGA-3 Dầu cá Vitamin b12 Vitamin d
