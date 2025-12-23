Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đau tim và đột quỵ: cách phân biệt nhanh trong tình huống khẩn cấp

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/12/2025 08:08 GMT+7

Đau tim và đột quỵ đều xảy ra rất đột ngột và cần được can thiệp càng sớm càng tốt. Điều quan trọng nhất là nhận ra các triệu chứng bất thường là tình huống nguy hiểm và sớm đưa người bệnh đi cấp cứu.

Trước hết, nguyên tắc quan trọng nhất cần ghi nhớ là chỉ cần nghi ngờ đau tim hay đột quỵ thì cũng phải gọi cấp cứu ngay. Không nên chờ triệu chứng rõ ràng hơn, cũng không nên chờ người bệnh đỡ rồi tính tiếp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đau tim và đột quỵ: cách phân biệt nhanh trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 1.

Đau tức ngực là dấu hiệu điển hình của đau tim

ẢNH: AI

Nguyên nhân là vì với đau tim và đột quỵ, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Khi gọi cấp cứu, nếu có thể, hãy mô tả rõ thời điểm bắt đầu xuất hiện triệu chứng, triệu chứng xảy ra đột ngột hay tăng dần, tình trạng hiện tại của người bệnh như còn tỉnh táo hay không, có nói được hay thở bình thường hay không. Những thông tin này rất quan trọng cho nhân viên y tế.

Với đau tim, triệu chứng thường tập trung chủ yếu ở vùng ngực. Dấu hiệu điển hình nhất là đau hoặc tức nặng ở giữa ngực, với cảm giác như bị đè ép, bóp chặt hoặc nghẹt thở. Cơn đau này có thể lan sang tay trái, vai, cổ, hàm, lưng hoặc vùng trên rốn. Nhiều trường hợp kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt lả bất thường.

Một điểm rất dễ gây nhầm lẫn là không phải ai bị đau tim cũng đau ngực dữ dội. Có người chỉ cảm thấy tức ngực nhẹ nhưng kéo dài, khó thở không rõ lý do hoặc mệt đột ngột kèm buồn nôn.

Cảnh báo tác hại của trầm cảm đến tim mạch

Trong khi đó, đột quỵ thường xuất hiện các rối loạn thần kinh một cách đột ngột. Những dấu hiệu thường gặp bao gồm méo miệng, cười không đều hai bên, yếu hoặc tê một bên tay hoặc chân khiến cầm nắm khó hoặc đi đứng loạng choạng. Ngoài ra, người bệnh còn nói ngọng, nói khó, không nói được hoặc nghe mà không hiểu lời người khác. Đột quỵ còn khiến đột ngột nhìn mờ, mất thị lực một bên, nhìn đôi, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng hoặc xuất hiện cơn đau đầu rất nghiêm trọng.

Do đó, trong tình huống khẩn cấp, để xác định nhanh thì cần tự hỏi một câu rất đơn giản. Đó là triệu chứng nổi bật nhất nằm ở ngực hay ở thần kinh. Nếu người bệnh chủ yếu đau hoặc tức ngực, cơn đau lan đến tay, hàm, lưng và kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn, khả năng cao là đau tim.

Ngược lại, nếu dấu hiệu chính là méo miệng, yếu nửa người, nói khó, rối loạn đi đứng hoặc thị lực thì nên nghĩ nhiều đến đột quỵ

Tuy nhiên, nếu không chắc chắn, hãy coi đó là tình huống khẩn cấp, cần đưa người bệnh đi cấp cứu và gọi cấp cứu. Nhầm lẫn vẫn an toàn hơn là bỏ sót, theo Healthline.

