Trời lạnh, người lớn tuổi đi bộ giờ này dễ bị đau tim, đột quỵ!

Cụ thể, khung giờ đi bộ mà các bác sĩ cảnh báo là từ 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng, theo đài India TV.

Sau đây, bác sĩ sẽ giải thích lý do tại sao người lớn tuổi và người bệnh tim nên thận trọng khi đi bộ vào giờ này và những lựa chọn thay thế an toàn hơn.

Khi thời tiết lạnh, các mạch máu trở nên hẹp hơn do nhiệt độ, điều này dẫn đến huyết áp tăng đột ngột, do đó gây thêm áp lực lên tim. Phản ứng sinh lý này, kết hợp với việc giảm cung cấp oxy cho cơ tim, có thể gây ra nhồi máu cơ tim (đau tim) hoặc đột quỵ, đặc biệt ở những người dễ bị tổn thương.

Buổi sáng mùa đông, người lớn tuổi nên tránh đi bộ thể dục vào khung giờ từ 5 giờ 30 đến 6 giờ Ảnh: AI

Thời gian sáng sớm vốn được coi là thời điểm có nguy cơ cao vì lúc này huyết áp và nhịp tim trong cơ thể lên mức cao nhất do sự thay đổi nội tiết tố. Tiếp xúc với không khí lạnh càng làm tăng nguy cơ. Tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu qua các mạch máu bị thu hẹp, điều này có thể làm các mảng bám trong động mạch trở nên không ổn định, dẫn đến hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn đột ngột.

Những ai có nguy cơ cao?

Theo tiến sĩ Gowtham H G, bác sĩ tư vấn chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), khi mùa đông đến, các trường hợp cấp cứu tim mạch xảy ra nhiều hơn, đặc biệt là ở người từ 60 tuổi trở lên. Người bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao, béo phì, có tiền sử hút thuốc hoặc bệnh tim trước đó cũng có nguy cơ đặc biệt cao, theo India TV.

Ngay cả những người không có tiền sử bệnh tim cũng có thể dễ bị tổn thương do tắc nghẽn chưa được chẩn đoán hoặc xơ cứng mạch máu do tuổi tác.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Đi bộ buổi sáng mùa đông: Người lớn tuổi tốt nhất nên đi lúc nào?

Người lớn tuổi và bệnh nhân tim mạch có nguy cơ cao tuyệt đối tránh đi bộ ngoài trời vào sáng sớm trong mùa đông. Để an toàn, nên chờ đến khi mặt trời mọc rồi hãy đi bộ, tốt nhất từ 9 giờ đến 11 giờ, khi trời bắt đầu ấm hơn. Các bài tập trong nhà như yoga, giãn cơ, aerobic nhẹ hoặc đi bộ trên máy chạy bộ trong phòng cũng an toàn.

Cần chú ý điều gì?

Đặc biệt vào mùa đông, hãy chú ý đến các triệu chứng như đau hoặc tức ngực, khó thở đột ngột, chóng mặt, đổ mồ hôi nhiều, mệt mỏi cực độ, đau hàm hoặc cánh tay trái, tim đập nhanh và nếu gặp phải, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

Ngoài ra, cần mặc quần áo ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, uống thuốc đều đặn, uống đủ nước, kiểm soát huyết áp, lượng đường trong máu, khám tim định kỳ. Hoạt động thể chất rất quan trọng, nhưng thời điểm và sự an toàn trong mùa đông cũng quan trọng không kém để ngăn ngừa các biến cố tim mạch không cần thiết, theo India TV.