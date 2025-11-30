Mẹo kiểm soát đường huyết tăng đột biến ở người lớn tuổi

Các thói quen này giúp ổn định đường huyết, hạn chế biến chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể, theo tờ Hindustan Times.

Người cao tuổi có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn nên việc duy trì một lối sống ổn định mỗi ngày có ý nghĩa quan trọng.

Ông Syed Mukhtar Mohiuddin, bác sĩ gia đình tại Ấn Độ, cho biết các thói quen hằng ngày giúp nâng cao sự ổn định của đường huyết và giảm rủi ro liên quan.

Ông nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng hợp lý, vận động nhẹ nhàng, theo dõi sức khỏe thường xuyên, uống đủ nước và duy trì giấc ngủ tốt.

Chế độ ăn cân bằng

Lựa chọn thực phẩm phù hợp là nền tảng giúp người lớn tuổi duy trì mức đường huyết ổn định.

Theo ông Mohiuddin, carbohydrate cần được theo dõi để hạn chế biến động đường huyết.

Protein cần được bổ sung đầy đủ nhằm giữ sức mạnh cơ bắp và phòng tránh teo cơ, một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi.

Thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám và các loại rau cần có mặt trong khẩu phần hằng ngày. Những nhóm thực phẩm này giúp kiểm soát tốc độ hấp thu glucose và cải thiện tiêu hóa.

Ông Mohiuddin khuyến nghị ưu tiên protein nạc như trứng, cá và đậu. Người cao tuổi nên dùng carbohydrate phức như hạt kê và gạo lứt.

Rau giàu chất xơ cần được tăng cường trong các bữa ăn. Các loại đồ uống có đường, tinh bột tinh chế như gạo trắng và bánh mì trắng, thực phẩm chiên và đồ ăn chế biến sẵn cần được hạn chế.

Khẩu phần ăn cũng nên chia nhỏ thành nhiều bữa để giảm hiện tượng đường huyết tăng đột ngột sau ăn.

Vận động nhẹ nhàng

Các thói quen hằng ngày giúp nâng cao sự ổn định của đường huyết và giảm rủi ro liên quan ẢNH MINH HỌA: AI

Ông Mohiuddin đánh giá cao hiệu quả của các hoạt động đơn giản trong ngày. Đi bộ nhẹ hoặc giãn cơ 10 phút trước và sau bữa ăn có thể giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau ăn.

Ngoài đi bộ, người lớn tuổi có thể tập yoga, thái cực quyền hoặc tập sức mạnh cơ bản. Các bài vận động này phù hợp với thể trạng người lớn tuổi vì tác động nhẹ nhàng lên cơ thể.

Ông Mohiuddin lưu ý rằng các khoảng thời gian ngồi lâu không tốt cho việc kiểm soát đường huyết.

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Việc theo dõi các chỉ số sức khỏe liên tục là cần thiết cho người lớn tuổi mắc tiểu đường. Kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và giảm rủi ro biến chứng.

Những thông tin này hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe và điều chỉnh kế hoạch điều trị phù hợp.

Uống đủ nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và điều hòa đường huyết.

Ông Mohiuddin khuyến cáo người lớn tuổi nên uống đủ nước suốt cả ngày để giảm nguy cơ tăng đường huyết không kiểm soát.

Các loại đồ uống có đường hoặc caffein cần được hạn chế vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến mức đường huyết.

Việc bổ sung nước đầy đủ giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định và hỗ trợ thận trong quá trình đào thải đường dư thừa.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe và kiểm soát đường huyết. Người lớn tuổi nên ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm để cơ thể phục hồi. Thói quen ngủ đều đặn giúp hạn chế tình trạng đường huyết biến động bất thường, theo tờ Hindustan Times.