Phát hiện mới: Người lớn tuổi nên đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày là tốt nhất?

Tuy nhiên, giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Nature Medicine đã phát hiện thêm một lợi ích quan trọng của việc đi bộ đối với người lớn tuổi.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), dẫn đầu, nhằm tìm hiểu liệu hoạt động thể chất có làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và duy trì chức năng ở người cao tuổi không bị suy giảm nhận thức hay không.

Chỉ cần hoạt động thể chất vừa phải vẫn có thể làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức Ảnh: AI

Nghiên cứu bao gồm 296 người lớn tuổi không bị suy giảm nhận thức, tham gia, được theo dõi trong trung bình 9 năm (tối đa 14 năm). Hoạt động thể chất của những người tham gia được đo bằng bằng máy đếm bước chân, nhận thức và chức năng được đánh giá hằng năm.

Người lớn tuổi đi bộ vừa phải cũng làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức

Kết quả đã phát hiện chỉ cần hoạt động thể chất vừa phải vẫn có thể làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, ngay cả đi bộ ít - chỉ 3.001 - 5.000 bước mỗi ngày - cũng làm chậm đáng kể tốc độ suy giảm nhận thức.

Đặc biệt, đi bộ 5.001 - 7.500 bước mỗi ngày mang lại tác dụng tương tự như đi hơn 7.501 bước mỗi ngày, điều này cho thấy đi bộ từ hơn 5.000 - 7.500 bước là tốt nhất cho chức năng nhận thức ở người lớn tuổi, theo News Medical.

Một bước tiến tới phòng ngừa

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của đi bộ như một biện pháp can thiệp phòng ngừa tiềm năng để làm chậm sự suy giảm nhận thức và chức năng ở người cao tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer.

Một phát hiện đáng chú ý khác là người lớn tuổi đi bộ vừa phải vẫn có thể đạt được lợi ích về nhận thức và chức năng tương tự như đi bộ nhiều hơn. Hơn nữa, đi bộ ít cũng làm chậm sự suy giảm nhận thức và chức năng từ 34 - 40% trong 9 năm.