3 sai lầm khi ăn sáng dễ gây tiểu đường

Những yếu tố trên đều góp phần dẫn đến tiểu đường loại 2. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu trên quy mô lớn cũng cho thấy thói quen ăn sáng liên quan mật thiết tới nguy cơ tiểu đường ở người trưởng thành lẫn trẻ em, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Bữa sáng nên hạn chế tinh bột trắng, chất béo và tăng chất xơ ẢNH: AI

Để bảo vệ sức khỏe và tránh nguy cơ tiểu đường, mọi người cần hạn chế những thói quen ăn sáng sau:

Nhiều tinh bột trắng, thiếu chất xơ

Bánh mì trắng, xôi trắng, bánh cuốn, bún, phở, hủ tiếu nếu ăn kèm quá ít rau sẽ khiến bữa sáng nhiều tinh bột trắng. Trên thực tế, cách ăn sáng như vậy rất phổ biến.

Những món này có chỉ số đường huyết cao, tức là chúng được tiêu hóa nhanh, khiến đường huyết tăng vọt rồi hạ nhanh. Tình trạng này buộc tuyến tụy phải tiết nhiều hoóc môn insulin để xử lý.

Thay vào đó, mọi người nên thay bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch. Ngoài ra, bữa sáng cũng cần thêm rau, trái cây ít ngọt, đậu và các loại quả hạch. Nếu ăn bún, phở, hủ tiếu thì hãy cho thêm nhiều rau, hạn chế chan quá nhiều nước béo.

Uống đồ ngọt

Rất nhiều người ăn sáng nhanh bằng một phần bánh kèm cà phê sữa, trà sữa, nước ngọt có ga hay nước trái cây đóng hộp. Vấn đề là đường ở dạng lỏng được hấp thu cực nhanh, làm đường huyết tăng vọt hơn cả khi ăn đường trong thực phẩm rắn.

Thay vào đó, mọi người nên ưu tiên nước lọc, trà không đường, cà phê ít hoặc không đường. Nếu muốn tận dụng dinh dưỡng từ trái cây thì hãy ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép đóng hộp. Đặc biệt, cần hạn chế trà sữa, nước ngọt, nước tăng lực.

Ăn sáng trễ

Không chỉ ăn gì mà ăn lúc nào cũng ảnh hưởng tới đường huyết. Cơ thể có đồng hồ sinh học điều khiển nhịp tiết hoóc môn insulin và độ nhạy của tế bào với insulin. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy ăn sáng quá trễ có thể khiến việc kiểm soát đường huyết kém hơn.

Ăn sáng trễ vào gần trưa khiến dễ bỏ bữa trưa, ăn nhiều hơn vào bữa tối hoặc ăn khuya. Tình trạng này làm phần lớn năng lượng dồn vào buổi tối, khi tế bào không còn phản ứng tốt với insulin. Kết quả là khiến đường huyết sau ăn tối cao, dễ tăng cân vùng bụng, rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch, theo Verywell Health.