Sức khỏe

4 biểu hiện đau tim ở người trẻ thường bị chủ quan

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/12/2025 00:08 GMT+7

Người trẻ thường nghĩ họ khó bị đau tim do thuộc nhóm ít nguy cơ. Do đó, khi dấu hiệu đau tim xuất hiện, họ dễ cho là do căng thẳng, thiếu ngủ, lo âu.

Đau tim hay còn gọi là nhồi máu cơ tim. Ở một số người bệnh, cơn đau tim không khởi đầu bằng kiểu đau thắt ngực điển hình mà bằng một số dấu hiệu khác thường, dễ gây chủ quan, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

4 biểu hiện đau tim ở người trẻ thường bị chủ quan - Ảnh 1.

Triệu chứng khó thở, tức ngực của đau tim có thể bị hiểu lầm là do căng thẳng, mệt mỏi

ẢNH: AI

Người trẻ không được chủ quan với đau tim khi cơ thể đột nhiên xuất hiện những dấu hiệu sau:

Khó thở đột ngột

Triệu chứng khó thở này có thể xuất hiện không cùng lúc với đau ngực. Khi một vùng cơ tim thiếu máu, khả năng bơm máu có thể suy giảm tạm thời, làm tăng áp lực tuần hoàn phổi, đồng thời hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt gây cảm giác thiếu không khí, dẫn đến khó thở.

Ở người trẻ, khó thở rất dễ bị quy cho căng thẳng, thiếu ngủ, hen hoặc tập cardio quá sức. Nếu khó thở đến nhanh, bất thường, đặc biệt kèm đau ngực, vã mồ hôi lạnh, choáng thì không được chủ quan vì có thể là đau tim.

Buồn nôn

Một nhóm triệu chứng dễ chủ quan khác nhưng rất phổ biến là buồn nôn, ói mửa. Nhiều trường hợp còn có cảm giác khó tiêu, nóng rát như ợ chua hay đau vùng thượng vị.

Sở dĩ vấn đề ở tim lại gây khó chịu ở hệ tiêu hóa là do khi thiếu máu cơ tim, phản xạ thần kinh thực vật có thể kích hoạt đường tiêu hóa gây buồn nôn. Do đó, nếu người trẻ nhận thấy đau dạ dày một cách lạ thường kèm với khó thở, vã mồ hôi lạnh, choáng, đau lan hàm, cánh tay thì đừng tự điều trị ở nhà mà phải sớm đến bệnh viện.

Mệt rã rời không giải thích được

Mệt bất thường có thể là tín hiệu sớm của đau tim. Dấu hiệu này dễ bị người trẻ bỏ qua vì nghĩ rằng đó là hệ quả của lịch làm việc dày, thức khuya hoặc áp lực tâm lý.

Về sinh học, khi tim thiếu máu, cơ thể chuyển sang trạng thái căng thẳng, khiến nhịp tim tăng và huyết áp dao động. Hệ quả là người bệnh có thể cảm thấy bủn rủn, yếu sức.

Chóng mặt, choáng váng

Đau tim cũng gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Đây là những dấu hiệu đôi khi bị nhầm với tụt đường huyết, kiệt sức hoặc cơn hoảng loạn. Nếu phát hiện mình hoặc người bên cạnh đột ngột toát mồ hôi lạnh, choáng váng, khó thở, đau tức ngực thì cần đến bệnh viện cấp cứu ngay, theo Medical News Today.

