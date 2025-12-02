Khó thở khi cúi người: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn

Theo bác sĩ Dmitry Yaranov, chuyên gia tim mạch tại Mỹ, khó thở khi cúi xuống có thể là dấu hiệu rất sớm của vấn đề tim mạch, ngay cả khi bạn chưa có những triệu chứng điển hình như đau ngực hay sưng phù. Ông cho biết những dấu hiệu mơ hồ như vậy không nên bỏ qua, vì chúng có thể là lời cảnh báo giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển thành suy tim.

Triệu chứng thường xuất hiện trong 8-30 giây sau khi cúi và giảm ngay khi đứng thẳng lại ẢNH MINH HỌA: AI

Bệnh dễ tiến triển âm thầm do chủ quan

Bendopnea là tình trạng khó thở trong vòng vài giây sau khi cúi người, chẳng hạn như khi buộc dây giày, mang tất hoặc nhặt đồ. Triệu chứng thường xuất hiện trong 8-30 giây sau khi cúi và giảm ngay khi đứng thẳng lại, theo Times of India (Ấn Độ).

Về mặt sinh lý, bendopnea thường xảy ra khi áp lực trong tim tăng cao do chức năng bơm máu đã suy yếu. Khi cúi xuống, máu từ bụng và chân dồn về tim nhiều hơn. Nếu tim không đủ khỏe để xử lý lượng máu tăng đột ngột sẽ gây tình trạng khó thở. Điều đáng lo nhất là cảm giác khó chịu này biến mất ngay khi đứng thẳng dậy, khiến nhiều người chủ quan và để bệnh tiến triển âm thầm.

Từ đó, bác sĩ Yaranov kêu gọi mọi người không nên xem nhẹ bendopnea vì đó là “thông điệp mà trái tim đang cố gửi cho bạn”, thậm chí có thể là dấu hiệu sớm của suy tim hoặc ứ dịch.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chíJACC: Heart Failure (Hà Lan), trong số 102 bệnh nhân suy tim tâm thu, gần 28% được ghi nhận có bendopnea. Nhóm này thường có áp lực mao mạch phổi và áp lực nhĩ phải cao hơn.

Các nghiên cứu khác cũng ghi nhận rằng trong 179 bệnh nhân suy tim điều trị ngoại trú, khoảng 18% có bendopnea, và nhóm này dễ phải nhập viện vì suy tim hơn trong vòng 3 tháng. Gần đây, các nhà khoa học còn xem xét mức giảm oxy khi cúi người (chỉ số BOSI). Họ nhận thấy rằng tụt oxy khi cúi, dù người bệnh không cảm thấy khó thở, vẫn liên quan đến nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn trong 2 năm.

Tóm lại, bendopnea - hoặc cả tình trạng giảm oxy khi cúi người - không hề vô hại, mà là dấu hiệu cho thấy tim đang bị quá tải hoặc suy giảm chức năng.

Làm gì để nhận biết dấu hiệu bệnh?

Để nhận biết mình có nguy cơ mắc bendopnea hay không, mọi người cần chú ý nhịp thở khi cúi xuống buộc dây giày hoặc nhặt đồ. Nếu thấy khó thở chỉ sau vài giây cúi người thì nên đi khám.

Đồng thời, cần quan sát kỹ tín hiệu cơ thể và thay đổi thói quen: