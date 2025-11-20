Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại vitamin D nào tốt cho sức khỏe nhất?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
20/11/2025 00:07 GMT+7

Vitamin D là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương, tinh thần và hệ miễn dịch.

Vitamin D còn được xem là yếu tố có khả năng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, theo trang Prevention.

Loại vitamin D nào tốt nhất?

Tổng hợp dữ liệu từ 20 nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition Reviews cho thấy vitamin D3, hay cholecalciferol, có khả năng nâng mức vitamin D trong máu một cách rõ rệt và ổn định hơn. D3 là dạng vitamin cơ thể tự tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng và có nhiều trong thực phẩm nguồn gốc động vật như cá béo.

Bà Diane Lindsay Adler, chuyên gia dinh dưỡng và là giảng viên khoa nhi tại Trường Y New York Medical College (Mỹ), cho biết vitamin D2 có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa của D3.

Về mặt sinh học, cả vitamin D2 và D3 đều được gan chuyển hóa thành dạng vitamin D có thể đo lường trong máu. Tuy nhiên, D3 có khả dụng sinh học cao hơn và hiệu lực mạnh hơn, tạo ra mức tăng bền vững và rõ rệt hơn so với D2.

Bà Leigh Erin Connealy, giám đốc y khoa tại Center for New Medicine (Mỹ), khẳng định vitamin D3 có thời gian bán hủy dài hơn và liên kết tốt hơn với các protein vận chuyển vitamin D trong cơ thể. 

Loại vitamin D nào tốt cho sức khỏe nhất? - Ảnh 1.

Hầu hết chuyên gia cho rằng khó đạt đủ nhu cầu vitamin D hằng ngày chỉ bằng thực phẩm hoặc chỉ bằng phơi nắng

Ảnh: AI

Cách chọn loại vitamin D phù hợp

Tuy vậy, những người hạn chế thực phẩm nguồn gốc động vật có thể lựa chọn vitamin D2 như một phương án phù hợp để đáp ứng nhu cầu cơ bản, dù hiệu quả không cao bằng vitamin D3.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 dạng vitamin giúp người dùng đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Người được chẩn đoán thiếu vitamin D hoặc đang sử dụng sản phẩm bổ sung nên trao đổi với bác sĩ để xác định loại vitamin phù hợp với tình trạng cơ thể. Xét nghiệm máu vẫn là phương pháp chính xác nhất để đánh giá tình trạng thiếu hụt và đưa ra phác đồ bổ sung hiệu quả.

Vitamin D3 có thể được bổ sung thông qua thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá mòi, trứng và các sản phẩm tăng cường như sữa hoặc ngũ cốc ăn sáng. Bên cạnh đó, phơi nắng an toàn cũng góp phần nâng mức vitamin D tự nhiên.

Tuy nhiên, hầu hết chuyên gia cho rằng khó đạt đủ nhu cầu vitamin D hằng ngày chỉ bằng thực phẩm hoặc chỉ bằng ánh nắng. 

Các dưỡng chất quan trọng khác

Vitamin D chỉ là một phần trong hệ thống các dưỡng chất liên quan đến sức khỏe xương.

Canxi, magiê và vitamin K đều đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cấu trúc xương vững chắc và phòng ngừa loãng xương.

Lối sống lành mạnh gồm phơi nắng hợp lý, vận động thường xuyên và chế độ dinh dưỡng cân bằng vẫn giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sức khỏe dài lâu.

4 dấu hiệu cảnh báo mức vitamin D trong máu đang thấp

4 dấu hiệu cảnh báo mức vitamin D trong máu đang thấp

Một điều không phải ai cũng biết là tình trạng thiếu vitamin D khá phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều người không biết bản thân bị thiếu vitamin D do các triệu chứng thường không rõ ràng.

