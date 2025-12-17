Người bị gan nhiễm mỡ có nên uống dầu cá omega-3?

A xít béo omega-3 gồm EPA và DHA, chủ yếu có trong dầu cá và các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ hay cá mòi. Trong khi đó, gan nhiễm mỡ không do rượu bia là vấn đề sức khỏe rất phổ biến, đặc biệt là ở người thừa cân, béo phì, tiểu đường và ít vận động, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dầu cá có khả năng giảm viêm ở người bị gan nhiễm mỡ ẢNH: AI

Với gan nhiễm mỡ, tình trạng tích tụ mỡ, rối loạn chuyển hóa và viêm mạn tính là vấn đề chính. Một số nghiên cứu cho thấy dầu cá có thể cải thiện chuyển hóa lipid, giảm tích mỡ trong gan và viêm gan do chế độ ăn nhiều chất béo.

Trên thực tế, dầu cá giàu EPA và DHA có khả năng giảm chất béo trung tính trong máu. Đây là yếu tố nguy cơ của gan nhiễm mỡ không do rượu bia và bệnh tim mạch, nhờ đó giảm tải chuyển hóa cho gan.

Omega-3 được ghi nhận có đặc tính chống viêm, có khả năng giảm viêm mạn tính ở gan. Chính viêm mạn tính là yếu tố thúc đẩy gan nhiễm mỡ tiến triển sang viêm gan và xơ gan.

Ngoài tác động đến gan, omega-3 còn cải thiện độ nhạy insulin và giảm lipid máu. Những thay đổi này mang lại lợi ích tổng thể sức khỏe chứ không chỉ riêng gan.

Liều phổ biến thường quanh 1.000-2.000 mg

Những người bị gan nhiễm mỡ phù hợp dùng dầu cá khi đang muốn giảm mỡ gan bằng phương pháp điều chỉnh lối sống. Họ đã thiết lập chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thường xuyên và muốn bổ sung omega-3 như dưỡng chất hỗ trợ.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi tuần nên có 2-3 lần ăn cá béo, khoảng 100-140 gram/lần. Đây là cách tốt để nạp đủ lượng omega-3 tự nhiên. Nếu không ăn đủ cá béo thì hoàn toàn có thể bổ sung omega-3 bằng dầu cá.

Nếu dùng viên dầu cá, liều phổ biến thường quanh 1.000-2.000 mg EPA + DHA mỗi ngày. Hiện chưa có một liều tiêu chuẩn dành riêng cho người bị gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, liều lượng trong khoảng này vẫn an toàn cho sức khỏe.

Một điểm quan trọng không thể bỏ qua là dù có lợi ích nhưng dầu cá không phải thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Hiệu quả của nó phụ thuộc nhiều vào thay đổi lối sống như giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn, kiểm soát tiểu đường, mỡ máu và tập luyện đều đặn. Omega-3 nên được xem như thành phần hỗ trợ sức khỏe gan chứ không phải là giải pháp duy nhất, theo Healthline.