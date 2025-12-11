Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống dầu cá omega-3 mỗi ngày?

Tuy nhiên, đối với người bệnh huyết áp cao, điều gì sẽ xảy ra nếu uống dầu cá mỗi ngày?

Bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá giúp giảm huyết áp

Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Johnson, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá có thể làm giảm huyết áp. Đặc biệt, vào những năm 1970, khi các nhà khoa học nhận thấy người dân ở Nhật Bản và các quốc gia, khu vực có chế độ ăn nhiều cá có tỷ lệ đau tim thấp hơn nhiều so với những người không ăn cá, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá có thể làm giảm huyết áp Ảnh: AI

Một phân tích tổng hợp năm 2023 bao gồm 8 nghiên cứu trên những người mắc hội chứng chuyển hóa vốn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Kết quả đã phát hiện tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đồng thời cải thiện mức cholesterol.

Trong một phân tích tổng hợp của 71 nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện uống dầu cá mỗi ngày trong trung bình 10 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu 4,5 mmHg. Ngay cả người không bị huyết áp cao cũng giảm huyết áp tâm thu 2 mmHg.

Chuyên gia Johnson đã kết luận: Tiêu thụ dầu cá hằng ngày giúp giảm huyết áp. Có thể bổ sung dầu cá từ thực phẩm chức năng hoặc tiêu thụ các loại cá như cá hồi, cá ngừ hoặc cá thu. Các chuyên gia khuyến cáo người lớn nên ăn 2 lần cá béo mỗi tuần.

Duy trì huyết áp bình thường giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim, đột quỵ, và nhiều bệnh khác, theo Verywell Health.