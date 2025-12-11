Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống dầu cá omega-3 mỗi ngày?

Thiên Lan
Thiên Lan
11/12/2025 08:13 GMT+7

Dầu cá omega-3 được ưa chuộng nhờ vô số lợi ích cho sức khỏe, từ bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, chống ung thư, đến giảm đau khớp, kiểm soát mỡ máu, tăng cường chức năng não bộ.

Tuy nhiên, đối với người bệnh huyết áp cao, điều gì sẽ xảy ra nếu uống dầu cá mỗi ngày?

Bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá giúp giảm huyết áp

Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Johnson, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá có thể làm giảm huyết áp. Đặc biệt, vào những năm 1970, khi các nhà khoa học nhận thấy người dân ở Nhật Bản và các quốc gia, khu vực có chế độ ăn nhiều cá có tỷ lệ đau tim thấp hơn nhiều so với những người không ăn cá, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống dầu cá omega-3 mỗi ngày?- Ảnh 1.

Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy dầu cá có thể làm giảm huyết áp

Ảnh: AI

Một phân tích tổng hợp năm 2023 bao gồm 8 nghiên cứu trên những người mắc hội chứng chuyển hóa vốn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Kết quả đã phát hiện tiêu thụ dầu cá omega-3 giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đồng thời cải thiện mức cholesterol.

Trong một phân tích tổng hợp của 71 nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện uống dầu cá mỗi ngày trong trung bình 10 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu 4,5 mmHg. Ngay cả người không bị huyết áp cao cũng giảm huyết áp tâm thu 2 mmHg.

Bật mí bí quyết giúp da đẹp từ bộ đôi Vitamin C và Collagen

Chuyên gia Johnson đã kết luận: Tiêu thụ dầu cá hằng ngày giúp giảm huyết áp. Có thể bổ sung dầu cá từ thực phẩm chức năng hoặc tiêu thụ các loại cá như cá hồi, cá ngừ hoặc cá thu. Các chuyên gia khuyến cáo người lớn nên ăn 2 lần cá béo mỗi tuần.

Duy trì huyết áp bình thường giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim, đột quỵ, và nhiều bệnh khác, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Phát hiện mới giúp vừa ăn ngon vừa không lo tăng huyết áp

Phát hiện mới giúp vừa ăn ngon vừa không lo tăng huyết áp

Các hợp chất flavan-3-ol tự nhiên có trong ca cao, trà, táo và nho có thể giúp cải thiện huyết áp và sức khỏe mạch máu.

Bổ sung axit béo omega-3: Chuyên gia chỉ cách dễ thực hiện

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá huyết áp Bệnh tim đau tim Đột quỵ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận