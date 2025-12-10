Phát hiện mới giúp vừa ăn ngon vừa không lo tăng huyết áp

Việc bổ sung các thực phẩm giàu hợp chất flavan-3-ol vào chế độ ăn cân bằng được ghi nhận có thể cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, theo Times of India (Ấn Độ).

Cao huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng”

Theo dữ liệu năm 2024 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hơn 119 triệu người trưởng thành tại Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng huyết áp cao. Đáng lo ngại hơn, chỉ khoảng 1/4 trong số họ kiểm soát được bệnh, nhiều người thậm chí không biết mình mắc tăng huyết áp. Vì thế, căn bệnh này còn được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tăng huyết áp làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận và nhiều bệnh mạn tính khác. Do đó, kiểm soát huyết áp là vô cùng quan trọng.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Surrey (Anh), công bố trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology (Anh), chỉ ra rằng các thực phẩm giàu flavan-3-ol có thể giúp giảm huyết áp đáng kể.

Trà, táo, ca cao cung cấp lượng flavan-3-ol dồi dào, có thể giúp giảm chỉ số huyết áp

ẢNH: AI

Thực phẩm giàu flavan-3-ol giúp giảm chỉ số huyết áp

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 145 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng để đánh giá tác động của flavan-3-ol lên huyết áp. Kết quả cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm giàu flavan-3-ol có thể giúp giảm chỉ số huyết áp, đặc biệt ở những người đang có huyết áp cao hoặc tăng huyết áp.

Giáo sư Christian Heiss (Đại học Surrey), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Những phát hiện này mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho những ai đang tìm kiếm các cách dễ tiếp cận để kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch thông qua những thay đổi ăn uống đơn giản, dễ thực hiện. Việc thêm một lượng nhỏ các thực phẩm quen thuộc như trà, táo, sô cô la đen hoặc bột ca cao vào chế độ ăn hằng ngày có thể cung cấp lượng flavan-3-ol có lợi cho sức khỏe”.

Ngoài ra, flavan-3-ol còn giúp cải thiện chức năng của nội mô mạch máu - lớp lót bên trong mạch - yếu tố then chốt đối với sức khỏe tim mạch.

Với những người đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát huyết áp, việc bổ sung thực phẩm giàu flavanol vào chế độ ăn, kết hợp với thuốc điều trị, có thể giúp cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh.

Ông Christian nhấn mạnh thêm, mặc dù không thể thay thế thuốc điều trị hay tư vấn y tế, việc tăng cường thực phẩm giàu flavan-3-ol trong sinh hoạt hằng ngày có thể là một bổ sung hữu ích cho lối sống lành mạnh, đặc biệt với người có huyết áp cao. Tuy nhiên, những kết quả đầy hứa hẹn này vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu để khẳng định lâu dài.