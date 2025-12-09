Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 loại thực vật nên ăn hằng ngày để bảo vệ tim mạch

Ngọc Quý
09/12/2025 00:07 GMT+7

Một số loại thực vật không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ mà còn chứa các hợp chất sinh học như nitrate tự nhiên, omega-3 thực vật, chất chống ô xy hóa và nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Những hợp chất này có tác dụng cải thiện chức năng giãn mạch, giảm viêm, cải thiện lưu thông máu, ổn định huyết áp và mỡ máu. Những tác động này làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để bảo vệ trái tim một cách tự nhiên, mọi người nên thường xuyên ăn các loại thực vật sau:

Hạt lanh

Hạt lanh được xem là "siêu thực phẩm" nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, chất chống ô xy hóa mạnh lignan và a xít béo omega-3 thực vật. Những thành phần này rất tốt cho tim mạch.

3 loại thực vật nên ăn hằng ngày để bảo vệ tim mạch - Ảnh 1.

Hạt lanh được xem là “siêu thực phẩm” nhờ chứa chất chống ô xy hóa mạnh lignan và nhiều dưỡng chất có lợi khác

ẢNH: AI

Ăn hạt lanh thường xuyên giúp ổn định huyết áp, cải thiện lipid máu và hỗ trợ tiêu hóa. Hạt lanh nên được xay nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn. Bột hạt lanh có thể rắc lên sữa chua, cháo yến mạch, salad, ngũ cốc nguyên cám hoặc sinh tố.

Đậu xanh

Đậu xanh cung cấp protein thực vật, chất xơ hòa tan và phytosterol. Phytosterol là một hợp chất tự nhiên có trong thực vật. Khi vào cơ thể, chúng giúp giảm hấp thu cholesterol "xấu" LDL trong ruột, từ đó giúp hạ cholesterol toàn phần và giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Điều này quan trọng vì cholesterol LDL cao là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, ăn đậu xanh kết hợp với rau củ khác còn giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Tất cả những yếu tố này đều liên quan chặt chẽ tới nguy cơ tim mạch.

Có nhiều cách để chế biến đậu xanh, từ nấu cháo đậu xanh, canh, súp đến hầm với rau củ. Nên chế biến đơn giản, hạn chế dầu và muối để giữ nguyên lợi ích từ chất xơ và phytosterol.

Củ dền

Củ dền chứa lượng nitrate tự nhiên cao, điều này rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Khi chúng ta ăn củ dền hoặc uống nước ép từ củ dền, nitrate được chuyển thành nitric oxide trong cơ thể. Đây phân tử giúp giãn mạch, làm mềm thành mạch, cải thiện lưu thông máu và giúp huyết áp ổn định.

Mọi người có thể luộc, hấp, nướng củ dền hoặc ép lấy nước. Nên uống khoảng 200-250 ml/ngày, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
