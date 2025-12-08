Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người phụ nữ đột quỵ sau khi đi vệ sinh

Lê Cầm
Lê Cầm
08/12/2025 03:25 GMT+7

Bệnh nhân nữ N.T.H.H (46 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) xuất hiện cơn đau đầu đột ngột dữ dội, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.

Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành đau đầu “như búa bổ”, cứng cổ và nôn ói nhiều lần. Mặc dù được nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện. Trên đường về nhà, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM). Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp CT và MRI khẩn để loại trừ đột quỵ.

Tuy nhiên kết quả hình ảnh không ghi nhận xuất huyết não hay nhồi máu não. Trong khi đó, kết quả thăm khám của ê kíp cho thấy triệu chứng lâm sàng phù hợp với xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ xuất huyết nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Đứng trước mâu thuẫn giữa triệu chứng lâm sàng rõ rệt (đau đầu dữ dội, nôn ói, gượng cổ) và kết quả hình ảnh không rõ ràng, ê kíp thống nhất đưa ra một quyết định chọc dịch não tủy để xác định lượng máu trong não bệnh nhân. Kết quả cho thấy dịch não tủy màu hồng đồng nhất, khẳng định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.

Khẩn cấp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân vỡ túi phình não

Với chẩn đoán trên, bệnh nhân được tiến hành chụp CT mạch máu não (CTA) và phát hiện một túi phình kích thước 7-8 mm ở động mạch cảnh trong đoạn thông sau, nằm tại một vị trí tương đối khó quan sát, gần sàn sọ và có dấu hiệu vỡ. Trước tình huống hết sức cấp bách, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Sau đánh giá thống nhất, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý túi phình cho bệnh nhân.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ, Phó trưởng khoa Sọ não cột sống 2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, thực hiện phẫu thuật mở sọ, tiếp cận túi phình và kẹp túi phình não, một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao trong điều trị đột quỵ do vỡ túi phình. Ca mổ thành công tốt đẹp, túi phình được kẹp triệt để, các cấu trúc thần kinh và mạch máu xung quanh được bảo tồn trọn vẹn. Bệnh nhân hồi phục tốt, không còn đau đầu và ổn định trở lại.

Người phụ nữ đột quỵ sau khi đi vệ sinh - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra thăm khám cho bệnh nhân

ẢNH: Y.V

Trường hợp đột quỵ xuất huyết hiếm gặp

Ngày 7.12, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ cho biết, trường hợp này cho thấy xuất huyết dưới nhện là tình trạng nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa trên kết quả chụp chiếu. Và chẩn đoán đột quỵ không chỉ dựa vào hình ảnh học mà còn phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ. Trong các trường hợp túi phình não vỡ cần được xử trí ngay bằng kỹ thuật chuyên sâu như kẹp vi phẫu hoặc can thiệp nội mạch.

“Đây là trường hợp đột quỵ xuất huyết hiếm gặp, trong đó hình ảnh học giai đoạn sớm không thể hiện rõ. Việc giữ vững lập luận lâm sàng và không bỏ qua triệu chứng là yếu tố giúp chúng tôi đưa ra quyết định chính xác, kịp thời cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các cơn đau đầu đột ngột dữ dội, buồn nôn, cứng gáy… cần đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tin liên quan

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chia sẻ cách nhận diện ‘tín hiệu sức khỏe’

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chia sẻ cách nhận diện ‘tín hiệu sức khỏe’

Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hóa.

Lo bị đột quỵ: Bác sĩ dặn hãy hết sức cảnh giác khung giờ này!

Triệu chứng cảnh báo đột quỵ ở người trẻ

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ xuất huyết não Mạch máu túi phình não đi vệ sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận