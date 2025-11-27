Đang làm việc thì chóng mặt, nửa người tê cứng, đột quỵ

Bệnh nhân được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) trong tình trạng cấp cứu nghi ngờ đột quỵ. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ kích hoạt quy trình đột quỵ khẩn cấp nhằm rút ngắn tối đa thời gian chẩn đoán và điều trị.

Bệnh nhân được đưa đi chụp CT sọ não ngay lập tức để loại trừ xuất huyết nội sọ - yếu tố quan trọng trước khi quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Nhận thấy bệnh nhân còn trong "thời gian vàng" - khoảng thời gian dưới 4,5 giờ tính từ khi xuất hiện triệu chứng - các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết kết hợp kiểm soát huyết áp chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa vùng não bị tổn thương. Đây là bước can thiệp then chốt, mở ra cơ hội phục hồi cho bệnh nhân.

Bệnh nhân hồi phục nhanh sau khi được điều trị Ảnh: BVCC

Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển thẳng đến Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi sát tình trạng thần kinh và huyết động. Tại đây, kết quả đánh giá chuyên sâu từ đội ngũ đột quỵ thần kinh hồi sức xác định bệnh nhân bị nhồi máu hành não, cầu não phải cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải do huyết khối trên nền xơ vữa, đồng thời hẹp động mạch thân nền.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Thị Mai Thy, chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết vùng hành não là khu vực đặc biệt quan trọng của hệ thần kinh, kiểm soát nhiều chức năng sống như hô hấp, nuốt và vận động tinh vi. Vì vậy, đột quỵ tại vị trí này có nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và can thiệp đúng cách.

Ngoài tổn thương não cấp, bệnh nhân còn đối mặt với các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp vô căn, suy hô hấp do liệt các cơ vùng hầu họng, giảm hoặc mất phản xạ nuốt, tăng tiết dịch nguy cơ hít sặc cao, kèm viêm phổi, nhiều kén khí phổi phải, cần thở máy hỗ trợ, khiến tình trạng càng trở nên phức tạp. Bệnh nhân cũng được ghi nhận biểu hiện liệt dây thần kinh 7 trung ương phải ảnh hưởng tới vận động cơ mặt và chức năng sinh hoạt hằng ngày.

Hồi phục tốt sau đột quỵ nhờ điều trị kịp thời

Ngày 27.11, thạc sĩ - bác sĩ Lê Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City cho biết, nhờ bệnh nhân đến sớm trong giờ vàng và quy trình báo động đỏ nhanh chóng, áp dụng phác đồ điều trị chính xác, sức khỏe bệnh nhân đã chuyển biến tích cực. Các dấu hiệu thần kinh được cải thiện từng ngày, vận động tay chân tốt dần lên, tình trạng viêm phổi được kiểm soát. Bệnh nhân bắt đầu đáp ứng với chương trình phục hồi chức năng sớm - một yếu tố quan trọng để hạn chế di chứng lâu dài sau đột quỵ.

Bác sĩ Quốc Thành cho biết, hiện bệnh nhân đã có thể đi lại, tự sinh hoạt với sự hỗ trợ tối thiểu, hoàn toàn tỉnh táo. So với thời điểm nhập viện, sự hồi phục này là một kết quả ấn tượng.

Bệnh nhân chia sẻ, ban đầu ông chỉ nghĩ mình bị mệt nhẹ do làm việc quá sức và không ngờ bản thân lại rơi vào tình trạng đột quỵ hành não - dạng đột quỵ được đánh giá rất nguy hiểm.