Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi tự ý bỏ thuốc huyết áp

Lê Cầm
Lê Cầm
20/11/2025 12:17 GMT+7

Nam bệnh nhân liệt hoàn toàn bên trái, mất ngôn ngữ, được người nhà gọi xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 20.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết khai thác bệnh sử ghi nhận nam bệnh nhân đã một vài lần đi cấp cứu vì tăng huyết áp, được kê thuốc nhưng khi khỏe lại bỏ uống. Mỗi khi đo máy tại nhà thấy cao, vợ nhắc uống thuốc thì anh gạt đi, bảo “người mập nào mà chả vậy”.

Buổi sáng, vợ anh chờ mãi không thấy anh xuống nhà chở con đi học nên chạy lên tìm thì thấy chồng nằm gục trong nhà vệ sinh. Hốt hoảng, chị gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ phụ giúp. Trong lúc chờ xe, chị cho uống thuốc hạ áp và vắt chanh vào miệng để cầu may.

"Khi chúng tôi đến, bệnh nhân lơ mơ, còn đáp ứng đau, nhưng liệt hoàn toàn bên trái, mất ngôn ngữ, huyết áp 248/184 mmHg. Sau khi ổn định ban đầu, chúng tôi chuyển gấp về bệnh viện. CT não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não lớn, được đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở và chuyển mổ cấp cứu. Trong lúc đặt ống nội khí quản, chúng tôi phải hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả bả thuốc còn đọng trong hầu họng minh chứng rằng việc “cho uống” trong lúc bệnh nhân lơ mơ là cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ ở khi tự ý bỏ thuốc tăng huyết áp - Ảnh 1.

Ê kíp cấp cứu cho bệnh nhân

ẢNH: N.T

Nguy cơ đột quỵ khi tự ý bỏ thuốc huyết áp

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo tăng huyết áp ở người trẻ không hiếm và hoàn toàn có thể gây đột quỵ nặng chỉ vì bỏ thuốc. Khi bệnh nhân bất tỉnh, lơ mơ, yếu liệt thì tuyệt đối không cho uống bất kỳ thứ gì, kể cả nước, thuốc hay vắt chanh vì rất dễ làm sặc, tắc đường thở và khiến tình trạng nguy kịch hơn.

Gọi cấp cứu 115 ngay, mở cửa nhà, dọn đường, theo dõi hô hấp - tuần hoàn cho đến khi nhân viên y tế tới.

"Đột quỵ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Nhưng rất nhiều người có bệnh lý nền như tăng huyết áp đã có thể tránh được khi uống thuốc đều và không xử trí sai cách trong lúc chờ cấp cứu", bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Tỷ lệ người dân không biết mình bị tăng huyết áp vẫn còn rất cao

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, cảnh báo tỷ lệ người dân không biết mình bị tăng huyết áp vẫn còn rất cao, trong khi số người kiểm soát được bệnh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 46% người bị tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh và chỉ có 1/5 bệnh nhân đạt được mức huyết áp mục tiêu sau điều trị.

Tại Việt Nam, theo khảo sát trên 14,3 triệu người trong độ tuổi 30 - 79, gần một nửa (47%) được chẩn đoán tăng huyết áp, nhưng chỉ 30% đang được điều trị và vỏn vẹn 13% kiểm soát được huyết áp ở mức ổn định...

Tin liên quan

'Nhiều người trẻ tăng huyết áp, đến khám phát hiện bị bệnh thận giai đoạn cuối'

'Nhiều người trẻ tăng huyết áp, đến khám phát hiện bị bệnh thận giai đoạn cuối'

Trên là chia sẻ của tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo tại Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 8 do Bệnh viện đa khoa Thủ Đức tổ chức.

Tưởng chỉ chóng mặt do tăng huyết áp, ai ngờ rơi vào nguy kịch suýt chết

Alo bác sĩ nghe: Ngoài 30 tuổi, liệu có nguy cơ tăng huyết áp?

Khám phá thêm chủ đề

Tăng huyết áp xuất huyết não Hô hấp cấp cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận