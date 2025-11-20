Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi tự ý bỏ thuốc huyết áp

Ngày 20.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết khai thác bệnh sử ghi nhận nam bệnh nhân đã một vài lần đi cấp cứu vì tăng huyết áp, được kê thuốc nhưng khi khỏe lại bỏ uống. Mỗi khi đo máy tại nhà thấy cao, vợ nhắc uống thuốc thì anh gạt đi, bảo “người mập nào mà chả vậy”.

Buổi sáng, vợ anh chờ mãi không thấy anh xuống nhà chở con đi học nên chạy lên tìm thì thấy chồng nằm gục trong nhà vệ sinh. Hốt hoảng, chị gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ phụ giúp. Trong lúc chờ xe, chị cho uống thuốc hạ áp và vắt chanh vào miệng để cầu may.

"Khi chúng tôi đến, bệnh nhân lơ mơ, còn đáp ứng đau, nhưng liệt hoàn toàn bên trái, mất ngôn ngữ, huyết áp 248/184 mmHg. Sau khi ổn định ban đầu, chúng tôi chuyển gấp về bệnh viện. CT não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não lớn, được đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở và chuyển mổ cấp cứu. Trong lúc đặt ống nội khí quản, chúng tôi phải hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả bả thuốc còn đọng trong hầu họng minh chứng rằng việc “cho uống” trong lúc bệnh nhân lơ mơ là cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.

Ê kíp cấp cứu cho bệnh nhân ẢNH: N.T

Nguy cơ đột quỵ khi tự ý bỏ thuốc huyết áp

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo tăng huyết áp ở người trẻ không hiếm và hoàn toàn có thể gây đột quỵ nặng chỉ vì bỏ thuốc. Khi bệnh nhân bất tỉnh, lơ mơ, yếu liệt thì tuyệt đối không cho uống bất kỳ thứ gì, kể cả nước, thuốc hay vắt chanh vì rất dễ làm sặc, tắc đường thở và khiến tình trạng nguy kịch hơn.

Gọi cấp cứu 115 ngay, mở cửa nhà, dọn đường, theo dõi hô hấp - tuần hoàn cho đến khi nhân viên y tế tới.

"Đột quỵ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Nhưng rất nhiều người có bệnh lý nền như tăng huyết áp đã có thể tránh được khi uống thuốc đều và không xử trí sai cách trong lúc chờ cấp cứu", bác sĩ Tuệ chia sẻ.