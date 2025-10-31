'Nhiều người trẻ tăng huyết áp, đến khám phát hiện bị bệnh thận giai đoạn cuối'

Sáng 31.10, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 8, với chủ đề 'Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh'.

Hội nghị thu hút hơn 350 chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự, với 1 phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề song song, cùng hơn 60 bài báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia và y bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, tâm lý lâm sàng… Bên cạnh các chuyên đề truyền thống, hội nghị năm nay giới thiệu nhiều chủ đề tiên tiến, nổi bật trong số đó là “Ứng dụng AI trong y tế”.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức phát biểu tại hội nghị ẢNH: BVCC

Hướng tới “bệnh viện thông minh”

Mô hình bệnh viện thông minh (Smart Hospital) là hệ sinh thái y tế ứng dụng công nghệ số tiên tiến như AI, Big Data, IoT và Cloud để tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, chia sẻ: “Xây dựng bệnh viện thông minh không phải là một dự án có điểm kết thúc, mà là quá trình cải tiến liên tục không ngừng nghỉ. Mục tiêu cuối cùng của ứng dụng AI, big data hay hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là sự an toàn và sức khỏe của người bệnh, sự hài lòng của các nhân viên y tế khi được giải phóng đôi tay khỏi công việc hành chính để tập trung vào sứ mệnh cao cả nhất là cứu người”.

Được biết, đến nay Bệnh viện đa khoa Thủ Đức đã triển khai nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn và quản lý. Nổi bật là hệ thống AI hỗ trợ đọc X-quang phổi, trợ lý ảo AI trong quản lý, phân tích và báo cáo sự cố. Bệnh viện cũng đã đạt 100% hồ sơ bệnh án điện tử ở cả lâm sàng và cận lâm sàng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không giấy - Không chờ đợi - Không tiền mặt” trong khám chữa bệnh, nhằm nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Bệnh thận mạn đang bị “bỏ sót”



Tại phiên Nội khoa, tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chỉ ra rằng bệnh thận mạn đang bị “bỏ sót” ở giai đoạn sớm do tầm soát chưa được thực hiện thường quy, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân viêm cầu thận, tăng huyết áp và đái tháo đường - vốn chiếm tới 80% nguyên nhân gây suy thận.

“Nhiều bệnh nhân trẻ có bệnh nền tăng huyết áp, khi đến khám với chúng tôi mới phát hiện đã bị thận mạn giai đoạn cuối”, bác sĩ Phương Thảo cho biết.

Theo hướng dẫn Tổ chức Cải thiện kết cục bệnh thận toàn cầu (KDIGO) 2024, việc đánh giá đồng thời mức lọc cầu thận (eGFR) và albumin niệu (uACR) có ý nghĩa then chốt trong phát hiện sớm tổn thương thận, bởi albumin niệu có thể xuất hiện trước cả khi eGFR giảm. Tăng cường tầm soát định kỳ cho nhóm nguy cơ cao sẽ giúp can thiệp kịp thời, cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình nhấn mạnh cá thể hóa trong điều trị tăng huyết áp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh ẢNH: BVCC

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề tim mạch, Giáo sư - tiến sĩ – bác sĩ Trương Quang Bình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược “cá thể hóa điều trị tăng huyết áp dựa trên nguy cơ tim mạch toàn diện”.

Ông Bình cho rằng: “Cần điều trị bệnh trong một con người, chứ không chỉ điều trị một người đang mang bệnh”, đây cũng chính là tinh thần của cá thể hóa trong y học hiện đại. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả kiểm soát huyết áp mà còn dự đoán sớm nguy cơ tim mạch ở từng cá nhân, kể cả những người chưa có biểu hiện bệnh lý.