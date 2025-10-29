Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Những ai được tặng thẻ BHYT cuối năm 2025?

Thu Hằng
Thu Hằng
29/10/2025 18:40 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương sẽ căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký, và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người được hỗ trợ thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam vừa phát động chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang tết ấm đến với người nghèo xuân Bính Ngọ".

Những ai được tặng thẻ BHYT cuối năm 2025?- Ảnh 1.

BHXH Việt Nam phát động chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang tết ấm đến với người nghèo xuân Bính Ngọ".

ẢNH: THU HẰNG

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào: "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ BHYT của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký, và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người phân bổ cho từng xã, hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn.

Tùy điều kiện thực tế, BHXH các tỉnh, thành sẽ chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp, có thể phân bổ thẻ BHYT cho người dân tại từng xã hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn.

Đối tượng được ưu tiên là người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn...

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động và kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tham gia chương trình, đảm bảo tặng thẻ BHYT đúng đối tượng và quy định.

BHXH cơ sở phối hợp với cơ quan cấp xã lập danh sách xong trước 30.10 theo từng loại đối tượng; đồng thời, tổng hợp những người thuộc hộ khó khăn để gửi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, BHXH các tỉnh tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, hoàn thành trước ngày 30.11.2025.


