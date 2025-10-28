Tầm soát miễn phí bệnh võng mạc cho người bệnh đái tháo đường bằng công nghệ AI

Ngày 28.10, Bệnh viện Nội tiết T.Ư triển khai dự án Hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng. Dự kiến 10.000 - 12.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt, tầm soát miễn phí bệnh võng mạc và các bệnh lý mắt khác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Biến chứng mắt do đái tháo đường có thể khiến người bệnh mất thị lực ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN NỘI TIẾT T.Ư

Dự án triển khai từ nay đến tháng 6.2027, tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư (Hà Nội), thí điểm tại Bắc Ninh và Lào Cai, do tổ chức Project Orbis international, inc. (Mỹ) viện trợ.

Dự án sẽ đào tạo 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh đáy mắt, ứng dụng AI trong chẩn đoán một số bệnh lý về mắt; đào tạo chuyên sâu về điều trị võng mạc đái tháo đường và Glôcôm cho bác sĩ nhãn khoa; đào tạo cán bộ truyền thông và tư vấn chăm sóc mắt cho người bệnh.

Đồng thời, tổ chức các đợt khám sàng lọc, khám phát hiện sớm bệnh lý mắt cho người bệnh nội tiết tại các cơ sở của Bệnh viện Nội tiết T.Ư và một số bệnh viện tại tuyến tỉnh.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, bệnh võng mạc đái tháo đường là biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường, diễn tiến âm thầm và có thể gây mù nếu không phát hiện và điều trị sớm.

Biến chứng mắt do đái tháo đường đang gia tăng nhanh, song nhiều trường hợp vẫn chưa được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Dự án triển khai giúp người bệnh được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, điều trị đúng hướng, giảm gánh nặng tàn tật do biến chứng về mắt.

Dự án giúp Bệnh viện Nội tiết T.Ư hoàn thiện mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người bệnh nội tiết; nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế; ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân.

Thông qua dự án này, bệnh viện sẽ xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường trong hệ thống y tế nội tiết, chuyển hóa trên toàn quốc và tăng cường kết nối, chuyển tuyến điều trị các ca bệnh phức tạp giữa ngành nội tiết và ngành mắt.