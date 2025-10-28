Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tầm soát miễn phí bệnh võng mạc cho người bệnh đái tháo đường bằng công nghệ AI

Liên Châu
Liên Châu
28/10/2025 18:49 GMT+7

Khoảng 10.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt, tầm soát miễn phí bệnh võng mạc và các bệnh lý mắt khác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 28.10, Bệnh viện Nội tiết T.Ư triển khai dự án Hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng. Dự kiến 10.000 - 12.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt, tầm soát miễn phí bệnh võng mạc và các bệnh lý mắt khác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tầm soát bệnh võng mạc miễn phí cho người bệnh đái tháo đường - Ảnh 1.

Biến chứng mắt do đái tháo đường có thể khiến người bệnh mất thị lực

ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN NỘI TIẾT T.Ư

Dự án triển khai từ nay đến tháng 6.2027, tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư (Hà Nội), thí điểm tại Bắc Ninh và Lào Cai, do tổ chức Project Orbis international, inc. (Mỹ) viện trợ. 

Dự án sẽ đào tạo 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh đáy mắt, ứng dụng AI trong chẩn đoán một số bệnh lý về mắt; đào tạo chuyên sâu về điều trị võng mạc đái tháo đường và Glôcôm cho bác sĩ nhãn khoa; đào tạo cán bộ truyền thông và tư vấn chăm sóc mắt cho người bệnh.

Đồng thời, tổ chức các đợt khám sàng lọc, khám phát hiện sớm bệnh lý mắt cho người bệnh nội tiết tại các cơ sở của Bệnh viện Nội tiết T.Ư và một số bệnh viện tại tuyến tỉnh.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, bệnh võng mạc đái tháo đường là biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường, diễn tiến âm thầm và có thể gây mù nếu không phát hiện và điều trị sớm. 

Biến chứng mắt do đái tháo đường đang gia tăng nhanh, song nhiều trường hợp vẫn chưa được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Dự án triển khai giúp người bệnh được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, điều trị đúng hướng, giảm gánh nặng tàn tật do biến chứng về mắt.

Dự án giúp Bệnh viện Nội tiết T.Ư hoàn thiện mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người bệnh nội tiết; nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế; ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân.

Thông qua dự án này, bệnh viện sẽ xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường trong hệ thống y tế nội tiết, chuyển hóa trên toàn quốc và tăng cường kết nối, chuyển tuyến điều trị các ca bệnh phức tạp giữa ngành nội tiết và ngành mắt.

Tin liên quan

Mất thị lực do biến chứng đái tháo đường

Mất thị lực do biến chứng đái tháo đường

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), một nghiên cứu điều tra gần đây cho thấy có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) nhưng hơn 50% trong số đó chưa được chẩn đoán; cứ 10 bệnh nhân ĐTĐ thì 6 người có biến chứng tại mắt, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này được sàng lọc và chẩn đoán sớm.

Nhập viện khẩn cấp vì ăn cơm với đường để trị bệnh đái tháo đường

Khám phá thêm chủ đề

đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết T.Ư biến chứng bác sĩ người bệnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận