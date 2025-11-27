Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Triệu chứng cảnh báo đột quỵ ở người trẻ

Liên Châu
Liên Châu
27/11/2025 17:44 GMT+7

Đi khám do các cơn đau đầu không dứt, một nam sinh viên 19 tuổi được phát hiện tình huống mạch máu rất 'hiểm', là nguy cơ cao gây đột quỵ, thậm chí hôn mê, tử vong nếu không được sớm điều trị hiệu quả.

Nam sinh viên N.A.T (19 tuổi, ở Phú Thọ), vừa được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài 1 tuần, kèm theo nhìn đôi. Trước đó, tại bệnh viện tuyến dưới, T. được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não, là nguy cơ đột quỵ. Các triệu chứng vẫn tăng nặng dù được điều trị bằng thuốc kháng đông liều chuẩn.

Triệu chứng cảnh báo đột quỵ ở người trẻ - Ảnh 1.

Nam sinh viên nguy cơ đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch được can thiệp điều trị kịp thời

ẢNH: KIM OANH

Kết quả phim chụp cho thấy bệnh nhân bị tắc gần như toàn bộ hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu não, bao gồm xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma và đoạn đầu xoang tĩnh mạch cảnh trong phải.

Bác sĩ Đào Xuân Hải, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh nhân T. là trường hợp cần can thiệp sớm do không đáp ứng với điều trị nội khoa.

Huyết khối tĩnh mạch não là dạng hiếm gặp của đột quỵ não (mạch não chia thành động mạch và tĩnh mạch), chỉ chiếm khoảng 0,5 - 1%. Các ca đột quỵ não thường gặp là chảy máu não và nhồi máu não của hệ động mạch não.

Không giống như huyết khối động mạch, để lấy huyết khối tĩnh mạch não, các bác sĩ phải tiếp cận qua đường tĩnh mạch (chụp động mạch não để hiện hình hệ thống xoang tĩnh mạch và xác định vị trí huyết khối), sau đó hệ thống dụng cụ được đưa từ tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch cảnh trong phải để lấy huyết khối từ tĩnh mạch cảnh trong lên đến xoang dọc trên, vị trí có huyết khối. Từ đây, các bác sĩ lấy toàn bộ huyết khối từ xoang dọc trên xuống tĩnh mạch cảnh trong để tái thông hệ thống xoang tĩnh mạch não.

Bác sĩ Hải cho biết, ca can thiệp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Ngay sau thủ thuật, dòng chảy trong hệ thống xoang tĩnh mạch được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân giảm nhanh triệu chứng đau đầu và tránh được nguy cơ xuất huyết não (đột quỵ) và các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu xoang tĩnh mạch không được tái thông kịp thời.

Theo bác sĩ Lê Quốc Việt, Khoa Nội - hồi sức thần kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đa số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não đáp ứng tốt với điều trị nội khoa nhưng bệnh nhân T. có huyết khối rất lớn, tắc hoàn toàn các xoang tĩnh mạch lớn và diễn tiến xấu đi dù đã dùng thuốc, nguy cơ cao gây ứ trệ tuần hoàn, dẫn đến tổn thương nhu mô não và di chứng nặng.

Sự kết hợp giữa can thiệp hút huyết khối và điều trị nội khoa đã tái thông hiệu quả dòng chảy tĩnh mạch, đồng thời ngăn nguy cơ hình thành huyết khối mới. Kỹ thuật này có độ phức tạp cao, chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt: tắc nhiều tĩnh mạch lớn; điều trị nội khoa không đáp ứng; triệu chứng tiến triển nặng.

Sau 5 ngày được can thiệp, bệnh nhân T. đã hết đau đầu hoàn toàn, đáp ứng điều trị tốt, sinh hoạt gần như bình thường. 

"Với tiến triển rất khả quan này, T. có thể sớm quay trở lại giảng đường đại học, đồng thời được hướng dẫn tái khám định kỳ để đảm bảo quá trình hồi phục lâu dài", bác sĩ Việt đánh giá.


Nếu không can thiệp, hệ tĩnh mạch không dẫn máu về tim được, gây ứ trệ máu trên não. Hệ quả gây tăng áp lực nội sọ, sau đó là chảy máu não và nhồi máu não tĩnh mạch. 

Nếu không kiểm soát thì các triệu chứng thần kinh khu trú xuất hiện: đau đầu, nôn, buồn nôn, nhìn mờ của tăng áp lực nội sọ, sau đó các triệu chứng thần kinh khu trú như co giật, liệt nửa người... và cuối cùng là hôn mê và tử vong.

Tin liên quan

92% ca đột quỵ được điều trị tiêu huyết khối rất sớm

92% ca đột quỵ được điều trị tiêu huyết khối rất sớm

Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, trong các bệnh nhân có chỉ định, hơn 92% được tiêm thuốc tiêu huyết khối rất sớm, trong vòng 60 phút, kể từ khi đến viện. Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với chuẩn quốc tế.

Cô đơn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Khám phá thêm chủ đề

Huyết khối mạch não nhồi máu não
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận