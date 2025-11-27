Cô đơn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

K HI NÀO CẦN ĐI GẶP BÁC SĨ TÂM LÝ?

Theo TS Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn - Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), nhiều nghiên cứu cho thấy sự cô đơn, sống tách biệt với xã hội có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Thiếu sự hỗ trợ tinh thần và cảm giác cô lập kéo dài làm gia tăng mức độ căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến nội tiết, tất cả đều là những yếu tố bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Việc duy trì kết nối xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần.

"Người trong tình trạng căng thẳng tâm lý kéo dài kích thích cơ thể sản sinh hormone cortisol, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết và ảnh hưởng tiêu cực đến thành mạch", bác sĩ Trần Châu Quyên cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự cô đơn, sống tách biệt với xã hội có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH: HOÀNG GIANG

Ngoài ra, căng thẳng, stress cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, vì thường có liên quan tới những hành vi không lành mạnh như ăn uống không kiểm soát, uống rượu, hút thuốc. "Do vậy, hãy chủ động giải tỏa tâm lý bằng những phương thức phù hợp với bản thân, như trò chuyện với người khác, giao tiếp xã hội, chơi thể thao, tập thiền… Nếu những biện pháp này không hiệu quả, bạn nên đi thăm khám với bác sĩ tâm lý để được điều trị phù hợp", bác sĩ Quyên tư vấn.

H ÃY DÀNH 30 PHÚT ĐI BỘ NHANH MỖI NGÀY

Bác sĩ Trần Châu Quyên cũng lưu ý, nếu cơ thể không hoạt động thường xuyên sẽ dẫn đến suy giảm chức năng tuần hoàn, tích tụ mỡ thừa, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường thể 2. Tất cả đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Chỉ cần 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch rõ rệt.

Đáng lưu ý, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và điều hòa hoạt động của cơ thể, bao gồm cả hệ tim mạch. Ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm hoặc giấc ngủ bị gián đoạn có thể gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và các bệnh, biến cố liên quan tới tim mạch.

Bên cạnh đó, tình trạng ngưng thở khi ngủ (thường gặp ở người thừa cân, béo phì) cũng có liên quan mật thiết đến bệnh tim mạch. Đặc biệt, ngưng thở khi ngủ có thể dẫn tới đột tử khó phát hiện để cấp cứu kịp thời.

Một số yếu tố tưởng như không liên quan, nhưng thực ra có ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Trong đó, sâu răng, viêm nướu và các bệnh nha chu không chỉ ảnh hưởng đến miệng mà còn liên quan đến viêm mạn tính toàn thân - yếu tố thúc đẩy xơ vữa động mạch. Vi khuẩn từ khoang miệng có thể theo máu gây viêm nội tâm mạc hoặc làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Do đó, vệ sinh răng miệng đúng cách và kiểm tra nha khoa định kỳ là rất cần thiết.