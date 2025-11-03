Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

92% ca đột quỵ được điều trị tiêu huyết khối rất sớm

Liên Châu
Liên Châu
03/11/2025 19:08 GMT+7

Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, trong các bệnh nhân có chỉ định, hơn 92% được tiêm thuốc tiêu huyết khối rất sớm, trong vòng 60 phút, kể từ khi đến viện. Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với chuẩn quốc tế.

Tiếp nhận nhanh bệnh nhân đột quỵ cấp

Tại lễ kỷ liện 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 3.11, đại diện trung tâm cho biết, trung tâm là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu của Hội Đột quỵ thế giới (WSO). Đây là chứng nhận cao nhất trong hệ thống đánh giá của WSO, theo chuẩn khắt khe.

Trung tâm đã triển khai quy trình tổ chức tiếp nhận nhanh bệnh nhân đột quỵ cấp. Các ca đột quỵ được đánh giá nhanh, phân loại tình trạng đột quỵ (thiếu máu não hay xuất huyết não) và xử trí cấp cứu theo các phác đồ chuyên khoa cập nhật của Bộ Y tế, đảm bảo quy trình đạt chuẩn quốc tế.

Về thời gian cửa - kim (khoảng thời gian từ khi bệnh nhân đến viện đến khi tiêm thuốc tiêu huyết khối), có hơn 92% bệnh nhân được thực hiện rất sớm, không quá 60 phút (WSO yêu cầu tỷ lệ này từ 52%).

Tỷ lệ tái thông thành công sau can thiệp lấy huyết khối cơ học là 89% (WSO yêu cầu tỷ lệ này từ 70%). 99% người bệnh đột quỵ được nhập viện điều trị tại đơn vị đột quỵ, ICU (WSO yêu cầu tỷ lệ này phải đạt từ 52%). Tại Trung tâm Đột quỵ, tỷ lệ tử vong trong viện là 0%.

Các tiêu chí quan trọng khác trong tiếp nhận, điều trị và ngăn ngừa tái đột quỵ, trung tâm đều đạt cao hơn yêu cầu của WSO.

Tham dự lễ kỷ niệm, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã biến công nghệ thành sự sống; biến trách nhiệm trở thành niềm tin của người bệnh. Hàng chục ngàn người bệnh đột quỵ đã được điều trị thành công.

92% ca đột quỵ được tiếp cận điều trị tiêu huyết khối rất sớm - Ảnh 1.

Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ tái thông thành công sau can thiệp lấy huyết khối cơ học là 89%

ẢNH: TUẤN MINH

Đóng góp quốc tế về nghiên cứu đột quỵ

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đánh giá, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó trong cấp cứu, điều trị đột quỵ, cứu nhiều ca bệnh đột quỵ rất nặng. Trong đó, đã phối hợp hai phương pháp tái tưới máu (tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học) thành công ở bệnh nhân rất cao tuổi (103 tuổi); kỹ thuật hạ thân nhiệt trong điều trị đột quỵ não điều trị thành công các ca bệnh chảy máu não nguy kịch.

Đặc biệt, trung tâm làm chủ kỹ thuật dẫn lưu não thất cấp cứu ra ngoài, là kỹ thuật đột quỵ chuyên sâu giúp cứu sống nhiều người bệnh đột quỵ chảy máu não thất, là một cấp cứu y tế nghiêm trọng.

Các bác sĩ của trung tâm tham gia nghiên cứu đa trung tâm, công bố quốc tế, đóng góp dữ liệu cho mạng lưới đột quỵ toàn cầu, là nghiên cứu đòi hỏi cần năng lực nghiên cứu mạnh và uy tín học thuật quốc tế. 

Tại lễ kỷ niệm, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đã tặng giấy khen các cá nhân, tập thể và các chuyên gia Mỹ, Bỉ, Nhật, Pháp có đóng góp cho thành tựu của Trung tâm Đột quỵ.

Tin liên quan

Nguyên nhân tăng nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh

Nguyên nhân tăng nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh

7 ca đột quỵ, trong đó có tới 4 ca đột quỵ do xuất huyết não vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong 3 ngày cuối tuần qua.

Thay đổi lối sống và các quan niệm sai lầm để phòng đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ Bệnh viện bạch mai Bộ Y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận