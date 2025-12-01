Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh tim: 3 triệu chứng xuất hiện trên da ít người để ý

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/12/2025 15:13 GMT+7

Da không chỉ là 'lớp vỏ' bên ngoài mà còn phản ánh nhiều điều đang diễn ra bên trong cơ thể. Một số thay đổi trên da có thể không đơn giản chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là tín hiệu về sức khỏe tim mạch.

Xuất hiện những dấu hiệu sau trên da không nhất thiết là có bệnh tim mạch. Tuy nhiên, đó là lời nhắc để đi kiểm tra sớm hơn thay vì chủ quan bỏ qua, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mảng vàng quanh mắt

Xanthelasma là những mảng vàng mềm do tích tụ cholesterol dưới da, thường thấy ở vùng mí mắt. Chúng không nguy hiểm trực tiếp và chủ yếu ảnh hưởng thẩm mỹ. Thế nhưng, xanthelasma có thể liên quan đến rối loạn lipid máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở một số người. Vì vậy, khi xuất hiện xanthelasma, nên kiểm tra mỡ máu và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

3 triệu chứng khó ngờ của bệnh tim xuất hiện trên da - Ảnh 1.

Da cẳng chân bóng, mỏng, rụng lông và dễ bị chuột rút là những dấu hiệu thường thấy của bệnh động mạch ngoại biên

ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMJ đã dõi hơn 12.000 người trong khoảng thời gian lên tới 33 năm. Kết quả cho thấy những người bị xanthelasma quanh mắt có nguy cơ nhồi máu cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tử vong do nguyên nhân tim mạch cao hơn so với người không có. Điều này vẫn đúng ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi, giới, cholesterol, hút thuốc.

Các bác sĩ tim mạch xem xanthelasma là chỉ dấu bề mặt của rối loạn lipid máu. Nếu cholesterol dư thừa tới mức lắng đọng ở mí mắt thì rất có thể thành mạch máu, đặc biệt là động mạch nuôi tim và não, cũng đang tích tụ mảng xơ vữa. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị những người có xanthelasma nên tầm soát mỡ máu và các yếu tố có nguy cơ cao với tim mạch.

Mảng da sậm, dày mịn ở cổ, nách

Tình trạng này trên da gọi là dấu gai đen. Chúng thường xuất hiện ở sau gáy, nách, bẹn, đôi khi ở các nếp gấp da khác. Nhiều người nghĩ đó là do vệ sinh kém, không tắm kỹ hoặc do ma sát áo quần nên da trở nên dày và mịn. Nhưng trên thực tế, đây thường là dấu hiệu da của kháng insulin, một rối loạn chuyển hóa quan trọng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology cho thấy người mắc dấu gai đen có tỷ lệ xơ vữa động mạch cao hơn. Điều này cho thấy tình trạng da này có thể là lời cảnh báo từ sớm của vấn đề tim mạch.

Da cẳng chân bóng, mỏng, rụng lông

Nhiều người lớn tuổi nhận thấy da cẳng chân của mình trở nên bóng, mỏng, ít lông hơn hoặc đổi sang màu nâu đỏ, tím tái hay nhạt. Họ có thể nghĩ đó chỉ là do da lão hóa. Tuy nhiên, đây có khả năng là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên.

Tình trạng này xảy ra khi các động mạch dẫn máu nuôi chân bị hẹp hoặc tắc do mảng xơ vữa. Ngoài ra, người bệnh còn có thể thấy da chân hay bị lạnh, nhạt hoặc tím, móng chân giòn, dễ gãy, vết thương ở chân lâu lành. Chân dễ bị chuột rút khi đi bộ, đau và mau mỏi. Người mắc cần sớm đến bác sĩ kiểm tra, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Đi bộ bao nhiêu bước để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ?

Đi bộ bao nhiêu bước để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ?

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe. Tuy nhiên, với người có huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ, thường thắc mắc 'đi bao nhiêu để mang lại hiệu quả phòng bệnh?'.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh tim kháng insulin rối loạn chuyển hóa bệnh tim mạch Xơ vữa động mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận