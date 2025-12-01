Bệnh tim: 3 triệu chứng xuất hiện trên da ít người để ý

Xuất hiện những dấu hiệu sau trên da không nhất thiết là có bệnh tim mạch. Tuy nhiên, đó là lời nhắc để đi kiểm tra sớm hơn thay vì chủ quan bỏ qua, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mảng vàng quanh mắt

Xanthelasma là những mảng vàng mềm do tích tụ cholesterol dưới da, thường thấy ở vùng mí mắt. Chúng không nguy hiểm trực tiếp và chủ yếu ảnh hưởng thẩm mỹ. Thế nhưng, xanthelasma có thể liên quan đến rối loạn lipid máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở một số người. Vì vậy, khi xuất hiện xanthelasma, nên kiểm tra mỡ máu và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Da cẳng chân bóng, mỏng, rụng lông và dễ bị chuột rút là những dấu hiệu thường thấy của bệnh động mạch ngoại biên ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMJ đã dõi hơn 12.000 người trong khoảng thời gian lên tới 33 năm. Kết quả cho thấy những người bị xanthelasma quanh mắt có nguy cơ nhồi máu cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tử vong do nguyên nhân tim mạch cao hơn so với người không có. Điều này vẫn đúng ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi, giới, cholesterol, hút thuốc.

Các bác sĩ tim mạch xem xanthelasma là chỉ dấu bề mặt của rối loạn lipid máu. Nếu cholesterol dư thừa tới mức lắng đọng ở mí mắt thì rất có thể thành mạch máu, đặc biệt là động mạch nuôi tim và não, cũng đang tích tụ mảng xơ vữa. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị những người có xanthelasma nên tầm soát mỡ máu và các yếu tố có nguy cơ cao với tim mạch.

Mảng da sậm, dày mịn ở cổ, nách

Tình trạng này trên da gọi là dấu gai đen. Chúng thường xuất hiện ở sau gáy, nách, bẹn, đôi khi ở các nếp gấp da khác. Nhiều người nghĩ đó là do vệ sinh kém, không tắm kỹ hoặc do ma sát áo quần nên da trở nên dày và mịn. Nhưng trên thực tế, đây thường là dấu hiệu da của kháng insulin, một rối loạn chuyển hóa quan trọng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology cho thấy người mắc dấu gai đen có tỷ lệ xơ vữa động mạch cao hơn. Điều này cho thấy tình trạng da này có thể là lời cảnh báo từ sớm của vấn đề tim mạch.

Da cẳng chân bóng, mỏng, rụng lông

Nhiều người lớn tuổi nhận thấy da cẳng chân của mình trở nên bóng, mỏng, ít lông hơn hoặc đổi sang màu nâu đỏ, tím tái hay nhạt. Họ có thể nghĩ đó chỉ là do da lão hóa. Tuy nhiên, đây có khả năng là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên.

Tình trạng này xảy ra khi các động mạch dẫn máu nuôi chân bị hẹp hoặc tắc do mảng xơ vữa. Ngoài ra, người bệnh còn có thể thấy da chân hay bị lạnh, nhạt hoặc tím, móng chân giòn, dễ gãy, vết thương ở chân lâu lành. Chân dễ bị chuột rút khi đi bộ, đau và mau mỏi. Người mắc cần sớm đến bác sĩ kiểm tra, theo Medical News Today.