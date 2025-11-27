4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dưới đây là các loại trái cây quen thuộc và rất tốt cho sức khỏe tim mạch:

Nho tím

Nho tím và nước ép nho tím rất giàu chất chống oxy hóa giàu polyphenol. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy uống nước ép nho tím hoặc bột nho có thể cải thiện chức năng nội mô, cải thiện khả năng co giãn mạch máu, thậm chí có tác dụng hạ huyết áp nhẹ.

Nho tươi thường rẻ và phổ biến. Thêm một nắm nho tím vào khẩu phần ăn hằng ngày là cách đơn giản để tận dụng lợi ích polyphenol cho tim mạch.

Nho tím rất giàu chất chống ô xy hóa giàu polyphenol giúp cải thiện khả năng co giãn mạch máu và hạ huyết áp ẢNH: AI

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin C, các enzyme phân giải protein, carotenoid và nhiều chất chống ô xy hóa khác. Những chất chống ô xy hóa này giúp ổn định màng tế bào và giảm các tác nhân gây tổn thương mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Do đó, thường xuyên ăn đu đủ có thể góp phần cải thiện chức năng tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Đu đủ tươi được xem là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ tốt để bổ sung vào chế độ ăn thân thiện với tim mạch.

Mận đỏ

Mận đỏ là loại quả hình cầu có đường kính khoảng 4-7 cm, khi chín có màu đỏ sẫm hoặc tím đỏ, vị ngọt xen chua nhẹ. Mận đó có hạt cứng nằm bên trong và được xếp là quả hạch. Ngoài mận đỏ, có thể kể thêm một số loại quả hạch khác là đào, mơ.

Các loại quả hạch này thường ít được yêu thích như mít, xoài hay sầu riêng. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều chất chống ô xy hóa carotenoid, phenolic và chất xơ hòa tan. Đây là những thành phần quan trọng giúp cải thiện chỉ số mỡ máu và giảm viêm.

Ổi

Ổi là một trong những trái cây nhiệt đới giá rẻ nhưng rất giàu vitamin C, kali và cả chất xơ hòa tan. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Cardiology phát hiện chế độ ăn giảm calo kết hợp với ổi trong 12 tuần có thể giúp cải thiện đáng kể các chỉ số tim mạch.

Cụ thể, tổng cholesterol trong máu giảm khoảng 9,9%, chất béo trung tính giảm khoảng 7,7% và huyết áp trung bình giảm khoảng 9/8 mmHg. Những kết quả này cho thấy ổi không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn tác động tích cực lên các yếu tố nguy cơ với bệnh tim mạch, theo Healthline.