Ăn gì, tập sao để kiểm soát đường huyết?

Phần lớn người bệnh cho rằng thực phẩm chứa carbohydrate ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết. Tuy nhiên, thời điểm ăn uống cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết hằng ngày, theo trang sức khỏe Health.

Người tiểu đường cần duy trì các bữa ăn và bữa phụ đều đặn, với lượng carbohydrate tương tự mỗi ngày. Bỏ bữa dễ dẫn đến hạ đường huyết.

Hạ đường huyết khiến cơ thể run, đổ mồ hôi, chóng mặt và đói cồn cào. Khi tình trạng này xảy ra nhiều lần, người bệnh phải ăn thêm để điều chỉnh nên dễ tăng cân.

Theo bà Lindsey DeSoto, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, thời điểm ăn uống quan trọng nhưng không có khuyến nghị chung cho tất cả mọi người. Mỗi cá nhân có lối sống và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Bữa sáng cân bằng dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn Ảnh: AI

Bữa sáng cân bằng giúp kiểm soát đường huyết

Bữa sáng cân bằng dinh dưỡng giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Khi người tiểu đường loại 2 ăn sáng nhiều hơn và giảm lượng thức ăn ở trưa và tối có thể hỗ trợ giảm cân, giảm đường huyết và giảm nhu cầu insulin.

Ngược lại, bỏ bữa sáng liên quan đến đường huyết cao hơn và tăng cân.

Bữa trưa và bữa tối

Bữa trưa và tối nên giữ lượng carbohydrate tương tự mỗi ngày để ổn định đường huyết và năng lượng.

Người dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết dễ bị hạ đường huyết nếu bỏ hoặc ăn không đúng giờ.

Cạnh đó, ăn tối quá gần giờ ngủ, trong vòng 2 giờ, làm tăng nguy cơ béo phì và khó kiểm soát đường huyết ở người tiểu đường loại 2.

Tập luyện và thời điểm ăn

Tập thể dục sau bữa ăn khoảng 30 phút giúp người mắc tiểu đường loại 2 giảm đường huyết.

Những người dùng insulin hoặc thuốc sulfonylureas cần ăn trước khi tập để tránh hạ đường huyết do cơ bắp tiêu thụ nhiều glucose trong quá trình vận động.