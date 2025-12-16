Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn gì, tập sao để kiểm soát đường huyết?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
16/12/2025 07:33 GMT+7

Đường huyết tăng hoặc giảm quá mức gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Duy trì đường huyết ổn định giúp phòng ngừa và làm chậm tiến triển của bệnh tiểu đường.

Phần lớn người bệnh cho rằng thực phẩm chứa carbohydrate ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết. Tuy nhiên, thời điểm ăn uống cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết hằng ngày, theo trang sức khỏe Health.

Người tiểu đường cần duy trì các bữa ăn và bữa phụ đều đặn, với lượng carbohydrate tương tự mỗi ngày. Bỏ bữa dễ dẫn đến hạ đường huyết.

Hạ đường huyết khiến cơ thể run, đổ mồ hôi, chóng mặt và đói cồn cào. Khi tình trạng này xảy ra nhiều lần, người bệnh phải ăn thêm để điều chỉnh nên dễ tăng cân.

Theo bà Lindsey DeSoto, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, thời điểm ăn uống quan trọng nhưng không có khuyến nghị chung cho tất cả mọi người. Mỗi cá nhân có lối sống và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Ăn gì, tập sao để kiểm soát đường huyết? - Ảnh 1.

Bữa sáng cân bằng dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn

Ảnh: AI

Bữa sáng cân bằng giúp kiểm soát đường huyết

Bữa sáng cân bằng dinh dưỡng giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Khi người tiểu đường loại 2 ăn sáng nhiều hơn và giảm lượng thức ăn ở trưa và tối có thể hỗ trợ giảm cân, giảm đường huyết và giảm nhu cầu insulin.

Ngược lại, bỏ bữa sáng liên quan đến đường huyết cao hơn và tăng cân.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Bữa trưa và bữa tối

Bữa trưa và tối nên giữ lượng carbohydrate tương tự mỗi ngày để ổn định đường huyết và năng lượng.

Người dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết dễ bị hạ đường huyết nếu bỏ hoặc ăn không đúng giờ.

Cạnh đó, ăn tối quá gần giờ ngủ, trong vòng 2 giờ, làm tăng nguy cơ béo phì và khó kiểm soát đường huyết ở người tiểu đường loại 2.

Tập luyện và thời điểm ăn

Tập thể dục sau bữa ăn khoảng 30 phút giúp người mắc tiểu đường loại 2 giảm đường huyết.

Những người dùng insulin hoặc thuốc sulfonylureas cần ăn trước khi tập để tránh hạ đường huyết do cơ bắp tiêu thụ nhiều glucose trong quá trình vận động.

Tin liên quan

Cơm nguội và cơm nóng: loại nào ít làm tăng đường huyết hơn?

Cơm nguội và cơm nóng: loại nào ít làm tăng đường huyết hơn?

Cơm là lương thực của hàng tỉ người, đặc biệt ở châu Á. Cách chúng ta ăn cơm có khả năng ảnh hưởng đến đường huyết sau bữa ăn. Điều này là do sự thay đổi cấu trúc tinh bột trong cơm.

Khám phá thêm chủ đề

Đường huyết tiểu đường tiểu đường loại 2 insulin Tập thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận