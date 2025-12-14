Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Có một cách uống cà phê giúp kiểm soát đường huyết cực hay!

Thiên Lan
Thiên Lan
14/12/2025 06:26 GMT+7

Bệnh tiểu đường loại 2 nếu không được điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, suy thận... Vì vậy, theo dõi chỉ số đường huyết trung bình HbA1c là rất quan trọng.

Một nghiên cứu di truyền lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học npj Science of Food đã đưa ra phát hiện quan trọng. Theo đó, với người uống cà phê, cách pha cà phê đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc) đã tiến hành nghiên cứu nhằm khám phá mối liên hệ giữa cách uống cà phê và khả năng kiểm soát đường huyết trong dài hạn.

Có một cách uống cà phê giúp kiểm soát đường huyết cực hay! - Ảnh 1.

Với người uống cà phê, cách pha cà phê đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết

Ảnh: AI

Họ đã phân tích dữ liệu di truyền từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biobank và của 18.000 người tham gia từ nghiên cứu quốc tế về hệ vi sinh đường ruột mang tên MiBioGen consortium.

Các tác giả đã tiến hành phân tích các cách uống cà phê, gồm cả cà phê lọc (cà phê pha phin), cà phê hòa tan, cà phê có thêm đường hoặc sữa. Các cách uống cà phê này được đánh giá dựa trên 4 chi vi khuẩn đường ruột sản sinh axit propionic: Akkermansia, Bifidobacterium, Parabacteroides và Veillonella.

Cà phê đen pha phin không đường giúp giảm đường huyết

Kết quả đã phát hiện trong số 6 kiểu uống cà phê được thử nghiệm, chỉ cà phê đen pha phin không đường là có tác dụng giảm mức HbA1c. Các loại cà phê khác không có tác dụng này.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Sở dĩ cà phê lọc làm được điều này là nhờ nó làm tăng mức độ vi khuẩn Veillonella vốn có tác dụng hạ thấp chỉ số HbA1c. Phân tích trung gian cho thấy vi khuẩn Veillonella chiếm 43,33% lợi ích đường huyết của cà phê lọc.

Kết quả cũng cho thấy thêm đường làm mất tác dụng này của cà phê lọc.

Các nhà nghiên cứu giải thích quá trình lọc rất quan trọng vì nó loại bỏ diterpenes trong khi giữ lại axit chlorogenic và polyphenol - các hợp chất thúc đẩy điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Veillonella, loại vi khuẩn có tác dụng tăng cường độ nhạy insulin.

Cách pha cà phê rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất. Các nhà nghiên cứu đề xuất nên ưu tiên cà phê đen pha phin, không đường như một biện pháp đơn giản để cải thiện kiểm soát đường huyết, theo News Medical.

Tin liên quan

Thận yếu có cần kiêng cà phê? Bác sĩ giải đáp

Thận yếu có cần kiêng cà phê? Bác sĩ giải đáp

Cà phê là đồ uống phổ biến với nhiều tác động sức khỏe khác nhau, nhưng liệu có gây hại cho thận hay không? Bác sĩ chuyên khoa thận nói gì?

