Sức khỏe

Thận yếu có nên kiêng cà phê? Bác sĩ giải đáp

Thiên Lan
Thiên Lan
12/12/2025 08:56 GMT+7

Cà phê là đồ uống phổ biến với nhiều tác động sức khỏe khác nhau, nhưng liệu có gây hại cho thận hay không? Bác sĩ chuyên khoa thận nói gì?

Sau đây, bác sĩ chuyên khoa thận, Veeraish Chauhan, Thành viên của Hội Bác sĩ Nội khoa Mỹ và Hiệp hội Thận học Mỹ, giải thích rõ mối liên quan giữa cà phê và bệnh thận, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Bác sĩ Chauhan dẫn các kết quả nghiên cứu, cho biết như sau:

Thận yếu có nên uống cà phê không? - Ảnh 1.

Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng cà phê không có khả năng gây hại cho thận hoặc gây bệnh thận mạn tính

Ảnh: AI

Nghiên cứu về cà phê và sức khỏe thận

Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng cà phê không có khả năng gây hại cho thận hoặc gây bệnh thận mạn tính (CKD). Thực tế, các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn còn chứng minh cà phê có tác dụng bảo vệ chức năng thận:

Nghiên cứu năm 2022 kết luận, uống cà phê hằng ngày giúp giảm 15% nguy cơ tổn thương thận, đặc biệt, uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đến 22 - 23% nguy cơ.

Một phân tích tổng hợp năm 2016 khẳng định tiêu thụ cà phê không làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Các nghiên cứu khác còn cho thấy tiêu thụ cà phê có chứa caffeine giúp giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận.

Ngoài ra, cà phê nằm trong nhóm thực phẩm chứa ít kali, nên an toàn cho bệnh nhân thận mạn tính nếu tiêu thụ ở mức độ vừa phải (vì thực phẩm giàu kali có thể gây hại cho thận).

Uống nước chanh hằng ngày: Lợi ích nhiều hơn bạn tưởng

Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu khuyến cáo người lớn tuổi thừa cân, béo phì, mắc hội chứng chuyển hóa nên lưu ý khi uống cà phê để bảo vệ chức năng thận.

Và người mắc sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalate, nên cẩn thận với cà phê vì đây là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn và nên được kiểm soát.

Cà phê với huyết áp cao và bệnh thận

Huyết áp cao là nguyên nhân lớn nhất gây bệnh thận (sau bệnh tiểu đường). Uống cà phê có chứa caffeine có thể gây tăng huyết áp trong ngắn hạn, nhất là ở người lớn tuổi, người không thường xuyên uống cà phê và người có tiền sử huyết áp cao.

Mẹo uống cà phê an toàn cho bệnh nhân thận

Bệnh nhân thận mạn tính vẫn có thể thưởng thức cà phê một cách an toàn bằng cách:

Hạn chế không quá 3 tách cà phê mỗi ngày. Dữ liệu cho thấy tiêu thụ tối đa 3 tách cà phê mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận ở những người trẻ khỏe mạnh.

Không thêm sữa vào cà phê, cà phê đen là tốt nhất vì sữa có chứa phốt pho và kali, những chất mà thận của người bệnh thận không thể lọc tốt, có thể dẫn đến biến chứng tim, theo Verywell Health.

Nếu caffeine ảnh hưởng đến huyết áp, hãy chuyển sang trà đen hoặc trà xanh. 

Khám phá thêm chủ đề

