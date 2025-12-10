Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bảo vệ thận: Có phải uống nước càng nhiều càng tốt?

Thiên Lan
Thiên Lan
10/12/2025 19:30 GMT+7

Thận là cơ quan quan trọng có chức năng lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp. Mặc dù bệnh thận thường phát triển âm thầm, nhưng lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa.

Đặc biệt, có một lời khuyên phổ biến có thể bị lạm dụng và gây hại cho thận mà nhiều người không hề hay biết.

Mọi người thường được khuyên nên uống nhiều nước để bảo vệ thận. Vì thế, nhiều người cố gắng uống thật nhiều nước. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ phản tác dụng với thận? Sau đây, bác sĩ chuyên khoa thận sẽ lý giải về việc uống nước tốt cho thận, theo đài India TV.

Mặc dù giữ đủ nước là điều cần thiết, nhưng tiến sĩ Kshitij Raghuvanshi, bác sĩ tiết niệu tại phòng khám Ruby Hall (Ấn Độ), cảnh báo rằng uống thật nhiều nước (4-5 lít) mỗi ngày không những không bảo vệ được thận, mà thậm chí còn có thể gây hại. Uống quá nhiều nước có thể gây hạ natri máu, làm cho nồng độ natri trong máu giảm quá thấp. Điều này buộc thận phải làm việc quá sức để bài tiết lượng nước dư thừa. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến phù não, co giật hoặc thậm chí tử vong.

Bảo vệ thận: Có phải uống nước càng nhiều càng tốt? - Ảnh 1.

Uống quá nhiều nước mỗi ngày không những không bảo vệ được thận mà thậm chí còn thể gây hại

Ảnh minh họa: AI

Cách nhận biết uống đủ nước

Bác sĩ Raghuvanshi cho biết: Đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, 2-3 lít nước mỗi ngày là đủ, mặc dù lượng nước cần thiết có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động thể chất, khí hậu và sức khỏe cá nhân. Vì vậy, dựa vào cảm giác khát của cơ thể và quan sát màu nước tiểu là những cách hữu hiệu để uống đủ nước mà không quá nhiều.

Nước tiểu có màu vàng rơm cho thấy lượng nước uống vào là lý tưởng. Ngược lại, nước tiểu trong suốt có nghĩa là bạn đang uống quá nhiều nước, còn nước tiểu có màu vàng đậm hoặc nâu sậm có nghĩa là bạn cần uống thêm nước.

Ngoài ra, tiến sĩ Raghuvanshi cũng lưu ý một số thói quen hằng ngày khác có thể âm thầm gây hại cho thận. Ông nói: Từ thuốc giảm đau đến lượng muối ăn dư thừa, những thói quen hằng ngày khác cũng có thể âm thầm gây hại cho thận.

Những thói quen này có thể gây gánh nặng không cần thiết cho thận, làm tăng nguy cơ tổn thương lâu dài.

Thuốc giảm đau và tổn thương thận

Bác sĩ Raghuvanshi giải thích về việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận.

Thuốc giảm đau không kê đơn, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen và naproxen, được sử dụng rộng rãi để điều trị đau đầu hoặc đau nhức cơ thể. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên hoặc không có sự giám sát có thể nguy hiểm.

Sử dụng lâu dài hoặc quá mức có thể dẫn đến viêm thận kẽ mạn tính, một dạng viêm thận có thể tiến triển thành suy thận vĩnh viễn. Nguy cơ này càng tăng cao khi kết hợp nhiều loại thuốc giảm đau hoặc vượt quá liều lượng khuyến cáo.

Bảo vệ thận: Có phải uống nước càng nhiều càng tốt? - Ảnh 3.

Giải pháp không phải là chuyển sang loại muối khác mà là hạn chế tổng lượng natri tiêu thụ, bất kể là loại muối nào

Ảnh: AI

Sự thật về muối và sức khỏe thận

Nhiều người tin rằng các loại muối thay thế như muối biển hoặc muối hồng Himalaya tốt cho sức khỏe hơn muối ăn thông thường. Tuy nhiên, về mặt hóa học, tất cả các loại muối đều giống nhau, đều là natri clorua, chỉ khác nhau không đáng kể về khoáng chất vi lượng. Mối nguy hiểm thực sự nằm ở việc tiêu thụ quá nhiều natri.

Nồng độ natri cao có thể làm tăng huyết áp - nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Khi cơ thể bị quá tải muối, thận phải làm việc vất vả hơn để bài tiết lượng muối dư thừa. Theo thời gian, sự căng thẳng này có thể làm giảm chức năng thận và góp phần gây ra bệnh thận mạn tính. Giải pháp không phải là chuyển sang loại muối khác mà là hạn chế tổng lượng natri tiêu thụ, bất kể là loại muối nào, theo India TV.

Xem thêm bình luận