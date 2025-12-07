Tổn thương thận cấp tính: Lỗi bất ngờ từ tập gym

Nhiều trường hợp vừa đề cập ở trên có chung một nguyên nhân là do tiêu cơ vân. Với người tập gym, tiêu cơ vân xảy ra sau buổi tập cường độ rất cao, kéo dài, đặc biệt là tập lại sau thời gian dài ít vận động, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đau cơ dữ dội là dấu hiệu thường thấy của tiêu cơ vân ẢNH: AI

Khi tập nặng, cơ bắp sẽ luôn xuất hiện những vết rách siêu nhỏ. Những tổn thương này là một phần của quá trình tăng cơ và hoàn toàn bình thường. Nhưng khi tập quá mức chịu đựng của cơ, một phần lớn sợi cơ bị phá hủy ồ ạt, dẫn đến tiêu cơ vân.

Lúc này, các chất bên trong tế bào cơ tràn vào máu, đặc biệt là myoglobin và creatine kinase. Myoglobin là một loại protein vận chuyển ô xy trong cơ. Ở nồng độ cao, myoglobin có thể lắng đọng, gây tắc ống thận, co mạch thận và mang độc tính với tế bào ống thận.

Trong khi đó, creatine kinase là một enzyme. Nồng độ enzyme này tăng cao trong máu là dấu hiệu đặc trưng của tiêu cơ vân. Tiêu cơ vân sẽ dẫn tới tổn thương thận cấp, thậm chí suy thận nặng cần lọc máu nếu không được cứu chữa kịp thời.

Với người đã tập lâu và quen với cường độ vận động thì một buổi tập nặng, được lập kế hoạch tốt thường khó dẫn đến tiêu cơ vân. Ngược lại, nguy cơ tăng khi có các yếu tố như tăng cường độ tập quá nhanh, cố gắng để vượt giới hạn thể chất, thiếu nước và một số yếu tố khác.

Dấu hiệu tiêu cơ vân là những cơn đau dữ dội

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tiêu cơ vân là mức độ đau cơ. Thông thường, đau cơ sau tập là chuyện dễ hiểu, thậm chí điều này còn cho thấy buổi tập hiệu quả. Tuy nhiên, tiêu cơ vân sẽ gây ra những cơn đau dữ dội, vượt xa cảm giác đau thông thường.

Không những vậy, cơn đau còn lan rộng, không tương xứng với buổi tập. Vị trí cơ bị tổn thương cũng sưng to, căng cứng và sờ rất đau. Đặc biệt, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu như màu trà đậm hoặc cola. Đây là dấu hiệu myoglobin thải qua nước tiểu, vốn là cảnh báo đỏ của tổn thương thận.

Người bị tiêu cơ vân còn có cảm giác mệt lả, buồn nôn, nôn, chóng mặt, thậm chí lú lẫn. Khi thấy những dấu hiệu này, người mắc phải đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Can thiệp sớm sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ phải lọc máu hoặc để lại di chứng, theo Medical News Today.