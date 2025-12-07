Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cách phòng ngừa bệnh thận: Chuyên gia chỉ ra những ai nên kiểm tra sớm

M.Phúc
M.Phúc
07/12/2025 11:04 GMT+7

Bệnh thận mạn tính đang gia tăng, đặc biệt ở những người mắc tiểu đường, cao huyết áp, béo phì và bệnh tim mạch. Nguy hiểm hơn, bệnh thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan.

Các chuyên gia khuyến cáo: Thận khỏe là nền tảng cho trái tim và toàn cơ thể khỏe mạnh. Việc chủ động phòng ngừa bệnh thận sớm có thể giúp ngăn chặn tới 70% nguy cơ suy thận, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Những ai cần đặc biệt cảnh giác với bệnh thận?

Bạn có nguy cơ cao mắc bệnh thận nếu thuộc một trong các nhóm sau:

  • Bệnh tiểu đường.
  • Cao huyết áp.
  • Bệnh tim mạch.
  • Có người thân bị suy thận.

Dù không có triệu chứng, những người trong nhóm nguy cơ nên kiểm tra thận định kỳ.

Cách phòng ngừa bệnh thận: Chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu nên kiểm tra sớm - Ảnh 1.

Những cách phòng ngừa bệnh thận

Ảnh: P.H

Ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn hợp lý giúp giảm gánh nặng cho thận và kiểm soát đường huyết, huyết áp.

Nên ăn:

  • Rau củ tươi, trái cây tươi.
  • Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch…).
  • Sữa ít béo hoặc không béo.
  • Thịt nạc, cá, gà chế biến bằng cách nướng, hấp, áp chảo.

Hạn chế:

  • Muối (dưới 2.300 mg natri/ngày).
  • Đường thêm vào.
  • Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên: “Hãy đọc kỹ nhãn thực phẩm, muối và đường ẩn trong rất nhiều món ăn đóng gói”.

Tập thể dục 30 phút/ngày

Hoạt động thể lực đều đặn giúp:

  • Giảm huyết áp.
  • Kiểm soát cân nặng.
  • Giảm đường huyết.
  • Tăng cường sức khỏe tim và thận.
  • Đi bộ nhanh, đạp xe, yoga… đều là lựa chọn phù hợp.

Ngủ đủ giấc

Ngủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp ổn định huyết áp - yếu tố then chốt trong phòng ngừa bệnh thận.

Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?

Hạn chế rượu bia, giảm căng thẳng

Uống nhiều rượu làm tăng huyết áp và tăng cân - 2 yếu tố phá hủy thận.

Ngoài ra, thiền, yoga, hít thở sâu hoặc vận động nhẹ giúp giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Kiểm soát tốt bệnh nền: Tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim

Trên là nhóm nguyên nhân hàng đầu gây suy thận. Người bệnh cần:

  • Giữ đường huyết trong mục tiêu.
  • Duy trì huyết áp trong mức 140/90 mmHg (hoặc theo chỉ định bác sĩ).
  • Uống thuốc đúng toa bác sĩ.
  • Tránh lạm dụng thuốc giảm đau NSAID (ibuprofen, naproxen…).
  • Kiểm soát cholesterol, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Khi nào cần đi khám?

Ngay cả khi không có triệu chứng, bạn vẫn nên hỏi bác sĩ:

  • Chỉ số GFR (tốc độ lọc cầu thận) của tôi bao nhiêu?
  • Albumin niệu có cao không?
  • Huyết áp và đường huyết đã ổn chưa?
  • Tôi cần kiểm tra thận bao lâu một lần?

Nếu có nhiễm trùng tiểu (đau buốt khi đi tiểu, tiểu đục, sốt), hãy đi khám ngay vì có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến thận.

