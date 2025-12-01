Ngày mới với tin tức sức khỏe: Muốn thận khỏe, lưu ý đến điều này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 3 sai lầm khi chạy bộ đang âm thầm làm yếu khớp gối; Lo bị đột quỵ, bác sĩ dặn hãy hết sức cảnh giác khung giờ này!; 3 sai lầm khi ăn sáng dễ gây tiểu đường...

Gặp điều này trong khi ngủ khiến thận suy không phanh

Chúng ta đều biết giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhưng ít ai nhận ra vai trò quan trọng của nó đối với thận. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra mối liên quan chặt chẽ giữa giấc ngủ và sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia tại Hiệp hội Bác sĩ Thận của Mỹ (Nephrology Associates), mất ngủ và bệnh thận là mối liên hệ 2 chiều - ngủ kém gây hại cho thận, ngược lại, bệnh thận mạn tính lại gây ra các tình trạng dẫn đến mất ngủ.

Giấc ngủ bị gián đoạn có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận thông qua nhiều cơ chế:

Giấc ngủ bị gián đoạn có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận Ảnh: AI

Thúc đẩy sự tiến triển của bệnh thận. Các bác sĩ cho biết ngủ kém là yếu tố thúc đẩy sự tiến triển của bệnh thận và cũng là triệu chứng thứ phát của bệnh, với 70% bệnh nhân thận mạn tính bị mất ngủ.

Làm trầm trọng thêm tổn thương thận. Mất ngủ có thể làm thay đổi sinh lý, làm trầm trọng thêm tổn thương thận ở người bệnh nhân thận mạn tính.

Có thể dẫn đến tổn thương cầu thận. Ngủ kém kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây thêm áp lực lên động mạch thận. Theo thời gian có thể dẫn đến tổn thương cầu thận.

Làm trầm trọng thêm tác hại của việc suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, ngủ kém dẫn đến viêm thận mạn tính và sẹo mô, làm suy yếu khả năng tái tạo của tế bào thận, từ đó làm trầm trọng thêm tác hại của việc suy giảm chức năng thận.

3 sai lầm khi chạy bộ đang âm thầm làm yếu khớp gối

Chạy bộ khi thực hiện đúng sẽ mang lại rất nhiều điều tốt cho sức khỏe, từ tim mạch, xương khớp, giảm cân đến giải tỏa stress. Tuy nhiên, nếu chạy sai cách thì đầu gối rất dễ bị tổn thương.

Chạy bộ sai cách là do tư thế chạy không đúng, sai kỹ thuật hay tần suất chạy không phù hợp. Hệ quả là làm tăng áp lực lên khớp gối, dẫn đến đau mạn tính hoặc chấn thương.

Cơ đùi khỏe mạnh sẽ giúp giảm áp lực lên khớp gối khi chạy bộ hay vận động ẢNH MINH HỌA: AI

Để tránh làm yếu đầu gối, người chạy bộ cần tránh những sai lầm sau:

Chạy bộ quá sức. Chạy bộ là môn thể thao mang tính lặp lại động tác. Mỗi bước chân đều tạo lực tác động lên khớp và mô mềm. Nếu người tập tăng quãng đường, tốc độ hoặc tần suất quá nhanh mà cơ, gân và khớp chưa kịp thích nghi thì sẽ dễ gây ra tổn thương mạn tính. Hệ quả là dẫn đến viêm gối, căng cơ, đau sưng, gây áp lực lên sụn và sụn chêm.

Nhiều nghiên cứu về chấn thương cho thấy chấn thương do vận động lặp đi lặp lại, không đủ thời gian phục hồi chiếm phần lớn các chấn thương ở người chạy bộ. Khi đó, cơ bắp, gân, dây chằng quanh gối luôn trong trạng thái căng, viêm nhẹ. Việc tiếp tục chạy có thể dẫn tới các vấn đề như đau bánh chè-đùi, viêm gân, viêm bao hoạt dịch hoặc tổn thương sụn.

Sải chân quá dài. Một trong những lỗi rất phổ biến là sải chân khi chạy quá dài. Điều này có nghĩa là khi người chạy bước quá rộng, chân trước duỗi thẳng khi tiếp đất, khiến lực tác động khi chạm đất dồn mạnh vào khớp gối và hông. Khi đó, khớp gối sẽ chịu áp lực lớn từ đà chạy.

Lo bị đột quỵ: Bác sĩ dặn hãy hết sức cảnh giác khung giờ này!

Đau tim và đột quỵ là những trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai.

Tuy nhiên, một bác sĩ tim mạch đã lên tiếng kêu gọi những người có nguy cơ đột quỵ cao hãy cảnh giác vào một khung giờ cụ thể trong ngày. Hiểu rõ thời điểm này có thể giúp bạn chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Bác sĩ Sanjay Kumar, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Fortis Faridabad (Ấn Độ) đã tiết lộ khung thời gian mà những trường hợp cấp cứu y tế do đau tim, đột quỵ xảy ra nhiều nhất từ kinh nghiệm làm việc của ông.

Sáng sớm là thời điểm xảy ra hầu hết các cơn đau tim và đột quỵ Ảnh: AI

Bác sĩ Sanjay Kumar cho biết: Sáng sớm là thời điểm xảy ra hầu hết các cơn đau tim và đột quỵ. Nguyên nhân là do sự nhạy cảm vào sáng sớm bắt nguồn từ đồng hồ sinh học bên trong cơ thể - điều chỉnh hoạt động nội tiết tố, huyết áp và chức năng tim mạch.

Theo bác sĩ Kumar, đau tim và đột quỵ xảy ra phổ biến vào buổi sáng, từ 4 đến 8 sáng, theo tờ Hindustan Times.

Vì vậy, theo dõi những dấu hiệu tinh tế nhất của các biến cố tim mạch trong thời gian này để gọi cấp cứu kịp thời là rất quan trọng.