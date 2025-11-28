Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tác dụng bất ngờ của ớt đối với thận

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 3 dấu hiệu cục máu đông âm thầm, nguy hiểm tính mạng; Thời điểm đi bộ giúp giảm nhanh mỡ bụng; Có phải ăn nhiều rau quả thì 'nhẹ người, da đẹp hơn'?...

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?

Các loại thảo mộc và gia vị tốt cho thận không chỉ giúp tăng hương vị cho bữa ăn, mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, loại gia vị có tác dụng vượt trội trong việc bảo vệ thận chính là ớt, theo tờ Times Of India.

Ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính Ảnh: AI

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phát hiện thường xuyên ăn ớt - kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng - thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Nghiên cứu bao gồm hơn 8.000 người trưởng thành ở Trung Quốc đã phát hiện việc ăn ớt giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Các nhà nghiên cứu cho rằng capsaicin, hợp chất hoạt tính tạo nên vị cay của ớt, có thể giúp cải thiện quá trình lọc thận và lưu lượng máu.

Ngoài ớt, có thể kể đến các gia vị tốt cho thận như sau:

Tỏi. Tỏi nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Để tạo nên một món bánh mì tỏi tốt cho thận, hãy kết hợp dầu ô liu với tỏi và nướng sơ bánh mì Ý. Cách này giúp tăng hương vị mà không cần dùng đến hàm lượng natri cao.

Gừng. Gừng mang lại lợi ích chống viêm và chống oxy hóa, khiến nó trở thành một sự bổ sung quý giá cho chế độ ăn uống tốt cho thận. Gừng có thể được sử dụng tươi, xay hoặc nghiền thành bột trong các món gia cầm, ướp cá, xào, salad trái cây hoặc đồ uống như trà xanh và nước chanh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.11.

Thời điểm đi bộ giúp giảm nhanh mỡ bụng

Để xác định đâu là thời điểm đi bộ tốt nhất để giảm mỡ bụng thì cần dựa vào nhiều yếu tố. Do đó, không có câu trả lời chính xác để áp dụng chung cho mọi người.

Đi trước khi ăn sáng, sau bữa ăn hay đi vào buổi tối đều có những lợi thế sinh lý khác nhau. Những thời điểm đi bộ được xem là giúp giảm mỡ tốt nhất gồm:

Lúc chưa ăn sáng. Sau một đêm ngủ dài, lượng glycogen, tức dạng dự trữ của đường glucose trong cơ và gan, sẽ giảm. Do đó, đi bộ sẽ khiến cơ thể sử dụng mỡ thừa làm năng lượng, nhờ đó cơ thể sẽ đốt mỡ hiệu quả hơn.

Đi bộ trước khi ăn sáng sẽ đốt mỡ hiệu quả ẢNH: AI

Nếu vẫn duy trì thói quen đi bộ trước khi ăn sáng và không ăn quá nhiều sau đó thì đi bộ nhanh 20-45 phút vào buổi sáng sẽ giúp giảm mỡ thực sự hiệu quả. Một điều cần lưu ý là tránh tập cường độ cao khi chưa ăn sáng. Những người bị tiểu đường hay nguy cơ hạ đường huyết thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng cách tập này.

Đi bộ sau bữa ăn. Đi bộ nhẹ nhàng ngay sau bữa ăn làm giảm đỉnh tăng đường huyết sau ăn và cải thiện hấp thụ đường glucose. Điều này quan trọng vì mức đường huyết cao sau ăn sẽ đẩy hoóc môn insulin tăng cao và kích thích tích trữ mỡ thừa.

Các chuyên gia cho biết đi bộ nhẹ từ 10-30 phút sau bữa trưa hoặc tối là chiến lược tốt để kiểm soát mỡ thừa, hạn chế calo dư thừa được chuyển hóa thành mỡ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.11.

3 dấu hiệu cục máu đông âm thầm, nguy hiểm tính mạng

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, không phải lúc nào cũng gây đau dữ dội. Nhiều trường hợp bắt đầu với biểu hiện mơ hồ. Nếu bỏ qua, cục máu đông có thể gây thuyên tắc phổi, đột quỵ hoặc tổn thương mạch máu chân.

Dưới đây là những dấu hiệu thầm lặng của cục máu đông.

Sưng và nặng một bên chân. Đây là dấu hiệu điển hình nhưng dễ bị bỏ qua. Cục máu đông nếu xuất hiện trong tĩnh mạch chân sẽ được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Các triệu chứng điển hình gồm đau, sưng, ấm và đỏ da ở một bên chân, có thể tiến triển trong vài giờ đến vài ngày.

Đau đầu dai dẳng, nhìn mờ một bên có thể là dấu hiệu của huyết khối ảnh hưởng đến mạch máu não ẢNH: AI

Khi cục máu đông chặn một tĩnh mạch sâu, máu từ chân trở về tim bị tắc lại. Áp lực trong mạch tăng lên, khiến chân sưng, cảm giác nặng, căng, đôi khi đau tức khi đứng lâu hoặc đi lại. Một số người chỉ cảm thấy mỏi mệt khác thường ở một bên chân. Do đó, họ dễ nghĩ là do vận động hay ngồi nhiều.

Điều nguy hiểm là huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ hoặc sau khi đã xảy ra thuyên tắc phổi. Do đó, mọi người cần phải chú ý các triệu chứng như sưng một bên chân, đặc biệt là bắp chân hoặc đùi, da ấm hơn hoặc hơi đỏ hơn bên còn lại, đau khi chạm vào hoặc co duỗi chân.

Khó thở nhẹ, đau tức ngực. Thuyên tắc phổi xảy ra khi một phần cục máu đông, thường xuất phát từ huyết khối ở chân, trôi theo dòng máu lên động mạch phổi và gây tắc. Khó thở là triệu chứng thường gặp nhất, tiếp theo là đau ngực theo kiểu cảm giác đau tăng lên khi hít sâu, ho, tim đập nhanh, choáng hoặc ngất xỉu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!