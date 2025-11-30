Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những cách giúp hạ huyết áp tự nhiên

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Mẹo kiểm soát đường huyết tăng đột biến ở người lớn tuổi; Stress kéo dài có ‘rút cạn’ testosterone?; Tại sao mũi bị nghẹt vào ban đêm?...

Ngoài ăn uống và vận động, đây là 3 cách giúp hạ huyết áp tự nhiên

Nhiều người nghĩ rằng để hạ huyết áp, việc đầu tiên cần làm là ăn kiêng hoặc tập thể dục. Nhưng thực tế, ngoài ăn uống và vận động, có nhiều biện pháp tự nhiên, đôi khi đơn giản hơn nhiều, cũng có thể giúp ổn định huyết áp.

Không cần thay đổi chế độ ăn quá nghiêm ngặt hay thêm lịch tập luyện, các biện pháp sau vẫn có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp, đặc biệt phù hợp cho người bận rộn.

Tư thế ngồi thoải mái, thư giãn sẽ giúp giảm tình trạng căng cứng cơ thể, vốn có thể ảnh hưởng đến huyết áp ẢNH MINH HỌA: AI

Thực hành thở sâu và thiền định để hạ huyết áp hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Thực hành thở sâu, thiền định và thư giãn sẽ giúp giảm stress mạn tính. Trong khi đó, stress kéo dài là một trong những nguyên nhân làm tăng huyết áp. Căng thẳng thần kinh khiến các hoóc môn như cortisol, adrenaline tăng. Hệ quả là gây co mạch và tăng nhịp tim, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tập các kỹ thuật thư giãn như thở sâu, thiền, các bài tập thư giãn cơ thể hay yoga nhẹ có thể giúp kích hoạt phản ứng thư giãn, từ đó làm giãn mạch, giảm nhịp tim và ổn định huyết áp.

Mọi người hãy thử thư giãn bằng cách ngồi hoặc nằm thoải mái, nhắm mắt, hít sâu 4-6 giây, giữ hơi 1-2 giây, thở ra 6-8 giây, lặp lại 5-10 phút. Nếu có thể, thiền 10-20 phút mỗi ngày, hoặc nghe nhạc nhẹ, tập yoga với các động tác đơn giản.

Stress kéo dài có 'rút cạn' testosterone?

Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn cả nội tiết, trong đó có hoóc môn testosterone ở nam giới. Mất cân bằng testosterone có thể ảnh hưởng nhiều mặt đến sức khỏe nam giới.

Stress kéo dài ảnh hưởng đến hoóc môn nam testosterone theo những cách sau:

Testosterone thấp khiến cơ thể nam giới thường xuyên mệt mỏi ẢNH MINH HỌA: AI

Ưu tiên tạo cortisol. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, dù là vì công việc hay cảm xúc, cơ thể sẽ lập tức phản ứng. Não gửi tín hiệu đến tuyến thượng thận để tạo ra cortisol, hay còn gọi là hoóc môn căng thẳng. Nhờ vậy, cơ thể sẽ phản ứng tốt hơn với các nguy cơ trong cuộc sống, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhưng nếu căng thẳng cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, cơ thể phải liên tục tiết cortisol. Lúc này, để ưu tiên chống đỡ với áp lực và nguy cơ, cơ thể sẽ giảm bớt hoạt động sản xuất hoóc môn sinh dục. Do đó, stress mạn tính có thể làm rối loạn hoặc suy giảm các hoóc môn liên quan đến sinh lý và sinh sản, trong đó có testosterone.

Mẹo kiểm soát đường huyết tăng đột biến ở người lớn tuổi

Việc kiểm soát đường huyết ở người lớn tuổi không chỉ dựa vào thuốc mà còn được củng cố bởi những thói quen sống lành mạnh.

Các thói quen này giúp ổn định đường huyết, hạn chế biến chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể, theo tờ Hindustan Times.

Người cao tuổi có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn nên việc duy trì một lối sống ổn định mỗi ngày có ý nghĩa quan trọng.

Các thói quen hằng ngày giúp nâng cao sự ổn định của đường huyết và giảm rủi ro liên quan ẢNH MINH HỌA: AI

Ông Syed Mukhtar Mohiuddin, bác sĩ gia đình tại Ấn Độ, cho biết các thói quen hằng ngày giúp nâng cao sự ổn định của đường huyết và giảm rủi ro liên quan.

Ông nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng hợp lý, vận động nhẹ nhàng, theo dõi sức khỏe thường xuyên, uống đủ nước và duy trì giấc ngủ tốt.

Chế độ ăn cân bằng. Lựa chọn thực phẩm phù hợp là nền tảng giúp người lớn tuổi duy trì mức đường huyết ổn định.

Theo ông Mohiuddin, carbohydrate cần được theo dõi để hạn chế biến động đường huyết.

Protein cần được bổ sung đầy đủ nhằm giữ sức mạnh cơ bắp và phòng tránh teo cơ, một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi.

Thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám và các loại rau cần có mặt trong khẩu phần hằng ngày. Những nhóm thực phẩm này giúp kiểm soát tốc độ hấp thu glucose và cải thiện tiêu hóa.

Ông Mohiuddin khuyến nghị ưu tiên protein nạc như trứng, cá và đậu. Người cao tuổi nên dùng carbohydrate phức như hạt kê và gạo lứt.

Rau giàu chất xơ cần được tăng cường trong các bữa ăn. Các loại đồ uống có đường, tinh bột tinh chế như gạo trắng và bánh mì trắng, thực phẩm chiên và đồ ăn chế biến sẵn cần được hạn chế.

Khẩu phần ăn cũng nên chia nhỏ thành nhiều bữa để giảm hiện tượng đường huyết tăng đột ngột sau ăn.

