Sức khỏe

Gặp điều này trong khi ngủ khiến thận suy không phanh

Thiên Lan
Thiên Lan
01/12/2025 09:10 GMT+7

Chúng ta đều biết giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhưng ít ai nhận ra vai trò quan trọng của nó đối với thận. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra mối liên quan chặt chẽ giữa giấc ngủ và sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia tại Hiệp hội Bác sĩ Thận của Mỹ (Nephrology Associates), mất ngủ và bệnh thận là mối liên hệ 2 chiều - ngủ kém gây hại cho thận, ngược lại, bệnh thận mạn tính lại gây ra các tình trạng dẫn đến mất ngủ.

Tại sao ngủ kém có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương thận?

Giấc ngủ bị gián đoạn có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận thông qua nhiều cơ chế:

Gặp điều này trong khi ngủ khiến thận suy không phanh - Ảnh 1.

Giấc ngủ bị gián đoạn có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận

Ảnh: AI

Thúc đẩy sự tiến triển của bệnh thận. Các bác sĩ cho biết ngủ kém là yếu tố thúc đẩy sự tiến triển của bệnh thận và cũng là triệu chứng thứ phát của bệnh, với 70% bệnh nhân thận mạn tính bị mất ngủ.

Làm trầm trọng thêm tổn thương thận. Mất ngủ có thể làm thay đổi sinh lý, làm trầm trọng thêm tổn thương thận ở người bệnh nhân thận mạn tính.

Có thể dẫn đến tổn thương cầu thận. Ngủ kém kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây thêm áp lực lên động mạch thận. Theo thời gian có thể dẫn đến tổn thương cầu thận.

Làm trầm trọng thêm tác hại của việc suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, ngủ kém dẫn đến viêm thận mạn tính và sẹo mô, làm suy yếu khả năng tái tạo của tế bào thận, từ đó làm trầm trọng thêm tác hại của việc suy giảm chức năng thận.

Tác hại khó lường của mất ngủ đối với bệnh nhân mắc bệnh thận

Mất ngủ ở bệnh nhân thận mạn tính sẽ dẫn đến một loạt các biến chứng sau:

Tốc độ lọc cầu thận (GFR) giảm nhanh hơn. Ngủ ít làm giảm nhanh tốc độ lọc cầu thận, một chỉ số quan trọng trong bệnh thận mạn tính, theo Nephrology Associates.

Tăng nguy cơ tim mạch: Giấc ngủ bị gián đoạn làm tăng nguy cơ suy tim và đột quỵ, cả hai đều làm xấu đi kết quả điều trị thận.

Tỷ lệ tử vong cao hơn: Các nghiên cứu cho thấy mất ngủ làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân thận mạn tính.

Giấc ngủ lành mạnh hỗ trợ chức năng thận

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhất là đối với bệnh thận, vì có thể ảnh hưởng đến sự tiến triển và ổn định của bệnh.

Giấc ngủ sâu tăng cường lọc máu và cân bằng dịch và điện giải; điều hòa các hoóc môn ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận và các hoóc môn khác, giúp bảo tồn cấu trúc và chức năng thận. Giấc ngủ ngon giúp giảm huyết áp, giảm áp lực lên thận.

Tóm lại, giải quyết chứng mất ngủ là rất cần cho sức khỏe thận lâu dài, nhất là bệnh nhân thận mạn tính. Mất ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ suy giảm chức năng thận. Nếu không được điều trị, nó có thể làm tăng huyết áp, tăng viêm và làm suy giảm kết quả điều trị thận. Ưu tiên giấc ngủ sẽ mang lại kết quả lâu dài tốt hơn cho bệnh nhân mắc bệnh thận, theo Nephrology Associates.

